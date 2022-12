Il talento di Mr. Crocodile, su CHILI in streaming e download c'è l'allegro musical

News Cinema

Il musical Il talento di Mr. Crocodile, con la voce italiana di Luigi Strangis e uno scatenato Javier Bardem

Protagonisti umani del lungometraggio in tecnica mista sono invece Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy e il Brett Gelman di Stranger Things.

Il talento di Mr. Crocodile, la trama del musical

Il talento di Mr. Crocodile, tratto dai libri di Bernard Waber, racconta di Lyle, un piccolo coccodrillo che nella Grande Mela ha un talento particolare: canta con voce umana in modo perfetto, anzi comunica solo cantando! Se ne accorge per caso il mago in disarmo Hector P. Valenti, che vorrebbe renderlo una star sul palco, ma purtroppo Lyle è timidissimo e di fronte al pubblico si blocca. In difficoltà economiche, Hector lascia momentaneamente l'ormai cresciuto Lyle nella soffitta di un condominio... e lì Lyle fa amicizia con il piccolo Josh, complessato figlio di una coppia che si è dovuta trasferire a New York per lavoro. I due si aiuteranno a vicenda e supereranno tutti i loro blocchi.



