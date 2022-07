Il talento di Mr. C con Nicolas Cage dal 22 luglio in digitale e in home video con Eagle Pictures

News Cinema

Esce a sorpresa direttamente in digitale e home video Il talento di Mr. C con Nicolas Cage, ovvero The Unbearable Weight of Massive Talent.

Vi abbiamo parlato spesso nei mesi scorsi di The Unbearable Talent of Massive Talent, l'acclamato film in cui Nicolas Cage interpreta una versione più o meno esasperata di se stesso nei suoi ruoli cinematografici. Al suo fianco Pedro Pascal e Tiffany Haddish. Bene, adesso potrete finalmente vederlo. Dal 22 luglio grazie a Eagle Pictures Il talento di Mr. C - questo il titolo italiano - sarà infatti disponibile per l’acquisto digitale e, a partire dal 4 agosto, anche in Home Video. Il film sarà disponibile per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, Rakuten TV, Timvision, iTunes, Google Play Video, Youtube e Prime Video, e nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD. Tutti i formati fisici saranno arricchiti da un booklet da collezione di 20 pagine dal titolo "Tutto quello che non sai su Nicolas Cage", contenente le curiosità principali sul celebre attore, insieme a tantissimi extra con scene tagliate del film.

Scritto e diretto da Tom Gormican, il film vede protagonista Nicolas Cage impegnato in una irresistibile commedia d’azione in cui interpreta una versione parodistica di se stesso in modo intelligente e autoironico. Il talento di Mr. C ha fatto registrare l’86% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes. Nel cast anche Pedro Pascal, protagonista dell’amatissima serie The Mandalorian, qui nei panni di un pericoloso super fan dell’attore hollywoodiano. Creativamente insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria, l’attore Nic Cage (una versione romanzata dello stesso Cage) deve accettare un’offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di questo fan. Le cose prendono una svolta inaspettata quando Cage viene reclutato da una agente della CIA (Tiffany Haddish) è costretto ad essere all’altezza della propria leggenda, incarnando i suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e i suoi cari. Con una carriera che sembra costruita proprio per questo momento, questo attore pluripremiato deve assumere il ruolo di una vita: quello di Nic Cage.

Buon divertimento, dunque! Qua sotto il trailer del film.