Il Signore degli Anelli: riaffiora su YouTube la versione sovietica perduta

Una curiosità per tutti gli appassionati de Il Signore degli Anelli di John R. R. Tolkien: su Youtube riappare la versione sovietica in un film a lungo creduto perduto intitolato Khraniteli.

Dalle nebbie di un passato avvolto ormai nella leggenda, è riaffiorato un reperto unico che farà la gioia di tutti gli appassionati del mondo raccontato da John R. R. Tolkien nella trilogia del Signore degli Anelli (e oltre). Quando l'Unione Sovietica stava tirando i suoi ultimi respiri, nel 1991, nella tv che allora si chiamava ancora Leningrad Television, andò in onda un adattamento del capolavoro tolkieniano intitolato Khraniteli. Si tratta di un tv movie in due parti, a lungo creduto perduto e riaffiorato come dicevamo su you tube: per trovarlo basta scrivere Soviet Lord of the Rings part 1 (e 2).

Niente a che vedere coi mondi ricostruiti alla perfezione da Peter Jackson, ovviamente, ma una versione un po' più in stile Melevisione, per intendersi, con attori truccati e pochi o nessun effetto speciale. Ah, e non ci sono sottotitoli, nel caso ve lo chiedeste, anche se siamo sicuri che i più esperti conoscano i libri a memoria e sappiano riconoscere i dialoghi a naso. A quanto ricorda The Guardian, Leningrad Television nel 1985 aveva realizzato anche una versione casareccia de Lo Hobbit, con dei ballerini del teatro Mariinsly e un narratore che faceva le veci dello scrittore. Probabilmente all'insaputa degli eredi di Tolkien, che dubitiamo avrebbero dato il permesso.

Già che ci siamo, vi segnaliamo invece, sempre in campo letterario e su Youtube, una bellissima e fedelissima trasposizione russa de Il Maestro e Margherita, sempre realizzata per la tv, con sottititoli italiani, divisa in numerose parti e interpretata da attori straordinari: cercatela e non ve ne pentirete!