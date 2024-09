Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim: il trailer ufficiale in italiano del film d'animazione

News Cinema

Nei cinema italiani il 1° gennaio del 2025 questa sorta di prequel degli eventi raccontati da Peter Jackson (qui produttore esecutivo) nella sua trilogia del Signore degli Anelli.

Arriverà nei cinema italiani il 1° gennaio 2025 distribuito da da Warner Bros. Pictures. un film d'animazione che è una sorta di prequel, spin off e di espansione della leggendaria trilogia che Peter Jackson ha tratto dall'opera più celebre di J.R.R. Tolkien: Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

Il film è diretto del pluripremiato regista Kenji Kamiyama (autore della serie TV Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), ed è prodotto dal premio Oscar Philippa Boyens, membro del team di sceneggiatori delle trilogie del Signore degli Anelli e di Lo Hobbit, insieme a Jason DeMarco e Joseph Chou. I produttori esecutivi sono Fran Walsh, Peter Jackson, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich. La sceneggiatura è opera di Jeffrey Addiss & Will Matthews e Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou, da una storia di Addiss & Matthews e Boyens, basata sui personaggi creati da J.R.R. Tolkien.

Ecco la trama ufficiale e il trailer italiano di Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, "Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim" racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un'audace ultima resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg - una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.