Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Andy Serkis: "È un film di dimensioni considerevoli"

Andy Serkis torna nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum e rivela sia a che punto è la produzione sia quando partiranno le riprese.

La Terra di Mezzo offrirà al pubblico una nuova avventura guidata da Gollum, un tempo l’hobbit Smeagol consumato poi dalla furia dell’Anello del Potere di Sauron capitato tra le sue mani. Gollum ha accompagnato Frodo durante il suo viaggio verso il Monte Fato nella trilogia principale de Il Signore degli Anelli, ma con un oscuro e subdolo secondo fine, ed è di ritorno al cinema questa volta da protagonista con Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum. Diretto da Andy Serkis, che per l’occasione riprenderà anche il ruolo di Gollum, il progetto ha già posticipato la data d’uscita. Per combattere l’attesa, il regista ha offerto un breve ed interessante aggiornamento.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Andy Serkis annuncia quando inizieranno le riprese

Andy Serkis è di ritorno nella Terra di Mezzo, si spera in buona compagnia, con i personaggi che hanno appassionato il pubblico della trilogia principale guidata da Peter Jackson. Non è chiaro chi, oltre a Gollum, riapparirà, ma nel frattempo Andy Serkis ha cercato di offrire qualche aggiornamento. Presente al Festival di Annecy in Francia, il regista ha raccontato a Collider qualche dettaglio sulla produzione dello spin-off de Il Signore degli Anelli:

Siamo ancora nelle fasi iniziali del processo. Abbiamo parlato del film nel corso dell'ultimo anno. Stiamo per iniziare un periodo di preparazione nei prossimi mesi circa. Inizieremo le riprese tra l'inizio e la metà del prossimo anno, credo, e poi ci vorrà il tempo necessario per le riprese, il che – è un film di dimensioni considerevoli – è tutto pronto per un'uscita a dicembre 2027. Sono incredibilmente entusiasta di tornare a lavorare con i miei amici e la mia famiglia in Nuova Zelanda e di realizzare qualcosa che, credo, sarà sorprendente, eppure profondamente parte della tradizione e dell'atmosfera della trilogia. La sensibilità sarà, credo, vicina a quella, eppure stiamo indagando più a fondo sul personaggio precedentemente noto come Sméagol, ma soprattutto noto come Gollum.

Così come Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, anche lo spin-off dedicato a Gollum ha scelto come luogo delle riprese la Nuova Zelanda. Serkis ha precisato che anche la sceneggiatura è in fase di lavorazione: “Ci stiamo ancora lavorando. Siamo in una fase molto, molto, relativamente iniziale, ma la situazione sta diventando molto interessante”.