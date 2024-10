Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano: un sequel è in arrivo, mentre scalza Joker: Folie à Deux

News Cinema

Proprio quando Il robot selvaggio debutta in Italia conquistando la prima posizione al botteghino del weekend, i positivi risultati nel mondo del film DreamWorks Animation portano il regista Chris Sanders a confermarne il seguito. Joker: Folie à Deux arranca in Italia, ma è proprio umiliato negli USA.

Il robot selvaggio al suo esordio ha conquistato la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 1.351.400 euro (fonte Cinetel), che diventano 1.688.300 calcolando le due anteprime delle scorse settimane: il film DreamWorks Animation tratto dal libro illustrato di Peter Brown, diretto da un veterano dell'animazione come Chris Sanders, è già arrivato nel mondo a 148.455.200 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sotto gli 80 milioni (ci rivela Variety). Considerando le difficoltà dell'animazione di qualità nel farsi notare senza marchi rinomati, l'esito è stato giudicato già positivamente dallo studio: Sanders ha appena confermato a Deadline che i suoi sogni per un sequel diventeranno realtà: "Al 100% sì, ci sono piani per farne un secondo". La storia di Roz è infatti in origine una trilogia di volumi: il materiale c'è. Le avventure di questa robottona, mamma improvvisata di un piccolo orfano di oca, stanno conquistando il pubblico a passo cadenzato.

Ci riescono anche perché Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, sta purtroppo capitombolando al di la delle previsioni meno ottimistiche. Da noi è scivolato al secondo posto, con un -70% rispetto allo scorso weekend del debutto, raccogliendo 1.190.000 euro, confluiti nel totale italiano provvisorio di 6.714.300. Cifra peraltro di tutto rispetto, che lo colloca al nono posto dei migliori incassi italiani dell'anno solare, ma assai lontana dai 29 milioni che il primo Joker toccò nel 2019. Negli USA le cose sono andate anche peggio: lì Terrifier 3 si è preso la vetta, con la medaglia d'argento andata al Robot selvaggio. Il bronzo di Arthur Fleck fa male, perché negli Stati Uniti è un -81%, record negativo per un film basato su personaggi DC Comics. Nessuno avrebbe previsto che Joker 2 alla seconda settimana avrebbe viaggiato su 165.311.000 dollari mondiali, davvero troppo pochi per giustificare il suo budget sui 200 milioni (fonti Deadline-Variety).