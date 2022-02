Il ritratto del Duca: videointervista a Jim Broadbent e Roger Michell e una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Esce finalmente nei cinema italiani il 3 marzo Il ritratto del Duca, commedia tratta da una incredibile vicenda realmente accaduta negli anni Sessanta. Al Festival di Venezia di due anni fa intervistammo il protagonista Jim Broadbent e il regista Roger Michell, che nel frattempo ci ha purtroppo lasciati.

Sta finalmente per arrivare nei cinema italiani (debutterà il 3 marzo grazie a Bim Distribuzione) Il ritratto del Duca, una divertentissima commedia che venne presentata al al Festival di Venezia di due anni da, quello del 2020, interpretata da uno straordinario Jim Broadbent, affiancato da una non meno brava Helen Mirren e da Matthew Goode.

Il film si basa un'incredibile storia vera accaduta in Inghilterra all'inizo degli anni Sessanta, quando un eccentrico pensionato di nome Kempton Bunton finì sulle prime pagine di tutti i giornali come protagonista di una rocambolesca vicenda. Bunton, infatti, aveva trafugato dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya che era appena stato acquistato da un collezionista americano per una cifra altissima. Oltre a raccontare questo personaggio e il suo improbabile ma riuscitissimo colpo, Il ritratto del Duca racconta anche del processo cui venne sottoposto, e che si trasformò in un divertente spettacolo per via dell'istrionismo dell'imputato.

Il ritratto del Duca è stato diretto da Roger Michell, lo stesso di Notting Hill e di tante altre commedie romantiche e non, che purtroppo ci ha lasciati lo scorso settembre a soli 65 anni, e che ebbe a definire il suo film una "healing comedy", uno di quei film che fanno star bene, oltre che sorridere o ridere: e di questo genere di film pare esserci un gran bisogno in questo periodo così complicato per la vita di tutti.

Con lui e con il protagonista Jim Broadbent avemmo modo di parlare al Lido di Venzia, due anni fa, e questa è l'intervista video che realizzammo con loro.

