Il regista cult Richard Stanley scriverà Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3

News Cinema

Autore di film diventati di culto come Hardware, Demoniaca e Il colore venuto dallo spazio, Richard Stanley scriverà il terzo capitolo dell'horror ispirato a Winnie the Pooh.

Il nome di Richard Stanley è noto ai più per essere stato il regista del lovecraftiano Il colore venuto dallo spazio, ma i più boomer di noi lo ricordano come autore di due film notevoli ad inizio della sua carriera nei primissimi anni Novanta: il fantascientifico Hardware, con un giovane Dylan McDermott, e Dust Devil, in Italia distribuito in una versione ridotta col titolo di Demoniaca, che aveva come protagonista Robert John Burke. Adesso il nome del regista sudafricano è stato fatto in relazione a un film tutt'altro che apprezzato dalla critica: a quanto pare sarà lui a scrivere il terzo capitolo di Winnie the Pooh: Sangue e Miele.

Richard Stanley dalla fantascienza e l'horror di culto al culto trash di Winnie the Pooh: Sangue e miele

Non sappiamo quanti di voi abbiano visto per curiosità il serial killer movie ispirato alla creatura (ormai fuori diritti) dell'orsetto creato da A.A. Milne, Winnie the Pooh: Sangue e miele, ma i giudizi negativi sono pressoché unanimi, anche se il film, costato due spiccioli, ha incassato molto di più dell'investimento iniziale, tanto da mettere subito in lavorazione due sequel. Non ci sembra comunque un avanzamento di carriera per un regista come Richard Stanley scrivere il terzo film della serie, ma potremmo anche sbagliarci. Il terzo film entrerà in produzione nel 2026 e il regista sarà Scott Chambers, che ha prodotto i primi due film e ha diretto un altro film tratto da un libro fuori diritti, Peter Pan's Neverland Nightmare. Stanley dal canto suo ci sembra piuttosto convinto, a giudicare dalle sue entusiastiche dichiarazioni: "Sono follemente elettrizzato di unirmi a Scott Chamber e al suo team creativo come sceneggiatore dello sconvolgente terzo capitolo di una saga amata e sanguinaria che ha rivitalizzato la produzione di genere indipendente nel Regno Unito. Il Bosco dei Cento Acri non sarà mai più lo stesso" Chambers si dichiara un grande fan del Colore venuto dallo spazio (chissà se ha visto i film migliori del regista) e ovviamente ricambia l'entusiasmo di Stanley. Il terzo Winnie the Poo: Sangue e miele avrà come sempre accade un budget maggiore dei precedenti e inserirà altri personaggi dell'universo dell'orsetto ormai trasformato in serial killer, come Tappo, gli efelanti e le Noddole.