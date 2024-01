Il ragazzo e l'airone è primo al boxoffice italiano del weekend!

News Cinema

Il ragazzo e l'airone, ultimo anime di Hayao Miyazaki, continua a conquistare il pubblico al botteghino italiano del fine settimana. Al secondo posto Perfect Days.

Al boxoffice italiano del weekend si consolida la posizione in vetta di Il ragazzo e l'airone, l'ultima visionaria opera di Hayao Miyazaki: uscito il 1° dell'anno, l'anime dello Studio Ghibli si è difeso bene e, mantenendo il primato di incasso più alto dall'inizio dell'anno solare con un totale di 5.492.000 euro (fonte Cinetel), si gode ora una medaglia d'oro da 1.040.000. Nel mondo ha registrato finora 151.040.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Costato secondo il producer Toshio Suzuki quasi 50 milioni di dollari (fonte Sponichi), si è rivelato quindi un successo, cercato peraltro in patria con un'ardita strategia promozionale... priva di promozione se non per un poster!

Ancora Giappone al secondo posto per l'esordio del Perfect Days di Wim Wenders, una coproduzione tedesco-nipponica, dove il grande regista racconta la vita semplice ma densa di un uomo comune, Hirayama. Alla seconda settimana sale dalla nona alla seconda posizione, per un esito italiano complessivo di 1.745.000 euro (870.000 in questo weekend).

Slitta dalla prima alla terza posizione la commedia Succede anche nelle migliori famiglie di e con Alessandro Siani, dove insieme a Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia cerca di evitare il nuovo matrimonio di mamma Anna Galiena. Porta a casa altri 832.000 euro, confluiti nel totale fino a questo momento di 5.014.000.