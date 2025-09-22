TGCom24
Home | Cinema | News | Il ragazzo dai pantaloni rosa: Nick Cassavetes dirigerà il remake americano
Schede di riferimento
Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa
Anno: 2024
4,2
Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa
Nick Cassavetes
Nick Cassavetes
News Cinema

Il ragazzo dai pantaloni rosa: Nick Cassavetes dirigerà il remake americano

Daniela Catelli
7

Variety per primo annuncia il remake americano di un film italiano di grande successo come Il ragazzo dai pantaloni rosa, affidato alle mani di Nick Cassavetes.

Il ragazzo dai pantaloni rosa: Nick Cassavetes dirigerà il remake americano

A sorpresa, dopo la presentazione ad Alice nella città lo scorso anno, il film di Margherita Ferri Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconta una tragica e purtroppo vera storia di bullismo conclusa col suicidio della giovane vittima, Andrea Spezzacatena, è stato uno dei maggiori incassi della scorsa stagione. incassando oltre 10 milioni di euro. E adesso arriva la notizia, data per prima da Variety, che il film avrà un remake americano, sempre prodotto da Tarak Ben Ammar della Eaglie Pictures, che sarà diretto da Nick Cassavetes.

Un remake americano per Il ragazzo dai pantaloni rosa

Nick Cassavetes, figlio di due grandi attori, nonché di un regista come John Cassavetes e Gena Rowlands, a sua volta attore e regista, ha diretto film come Le pagine della nostra vita e La custode di mia sorella ed ha dichiarato in merito al remake: "Questo film ha tutte le caratteristiche per essere grande. La famiglia, l'adolescenza, il primo amore ma anche il terribile monito che ogni ragazzo, per quanto sembri equilibrato al di fuori, è vulnerabile e deve essere seguito attentamente", aggiungendo che nella storia è presente un personaggio femminile, quello della madre Teresa Manes (interpretato da Claudia Pandolfi), "forte e con cui è facile entrare in sintonia". "E' un pugno nello stomaco" - ha concluso - "potentissimo". La storia di Andrea purtroppo in Italia la conosciamo benissimo, è quella di un ragazzino bullizzato in una nuova scuola, a causa del suo non aderire a un'immagine maschile considerata da molti coetanei l'unica giusta, al punto che un paio di pantaloni rosa dovuti a un lavaggio sbagliato e indossati senza problemi diventano un ulteriore elemento di discriminazione. Giustamente, Tarak Ben Ammar ha dichiarato: "Purtroppo la tragica storia di Andrea Spezzacatena non è solo una storia italiana. Il tragico fenomeno dei suicidi di minorenni dovuti al bullismo e al cyber bullismo è diventato una piaga globale che il cinema ha il dovere di affrontare". Quanto al remake americano, esprime la speranza che il film tocchi le corde del cuore di milioni di coetanei di Andrea e dei loro genitori, come ha fatto in Italia. La sceneggiatura sarà scritta da Roberto Proia, già autore del copione del film originale, e Michael Gallagher.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa
Anno: 2024
4,2
Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa
Nick Cassavetes
Nick Cassavetes
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Avengers: Doomsday è stato davvero girato senza un copione? Risponde una delle star
news Cinema Avengers: Doomsday è stato davvero girato senza un copione? Risponde una delle star
After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino
news Cinema After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino
Stephen King ha detto 'basta' a metà film: l'horror cult che lo ha davvero turbato
news Cinema Stephen King ha detto 'basta' a metà film: l'horror cult che lo ha davvero turbato
The Mandalorian & Grogu, Din Djarin torna in azione nel primo teaser trailer del film sequel
news Cinema The Mandalorian & Grogu, Din Djarin torna in azione nel primo teaser trailer del film sequel
Civil War, Kirsten Dunst in guerra su Sky Cinema Uno e NOW
news Cinema Civil War, Kirsten Dunst in guerra su Sky Cinema Uno e NOW
Apollo 13, Ron Howard aveva preso in considerazione Kevin Costner prima di Tom Hanks
news Cinema Apollo 13, Ron Howard aveva preso in considerazione Kevin Costner prima di Tom Hanks
Man of Tomorrow, il film esplorerà maggiormente il personaggio di Lex Luthor, parola di James Gunn
news Cinema Man of Tomorrow, il film esplorerà maggiormente il personaggio di Lex Luthor, parola di James Gunn
The Running Man: guarda una featurette video del film di Edgar Wright tratto dal romanzo di Stephen King
news Cinema The Running Man: guarda una featurette video del film di Edgar Wright tratto dal romanzo di Stephen King
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Samba
Unbroken
Killer Elite
The Mask - Da zero a mito
Il Giustiziere della Notte - Death Wish
Cuori e Delitti - Un Romanzo Fatale
Criminal
Ho cercato il tuo nome
Il dolce profumo dell'amore
La canzone della vita - Danny Collins
Un figlio all'improvviso
Film stasera in TV