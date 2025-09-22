Il ragazzo dai pantaloni rosa: Nick Cassavetes dirigerà il remake americano

News Cinema

Variety per primo annuncia il remake americano di un film italiano di grande successo come Il ragazzo dai pantaloni rosa, affidato alle mani di Nick Cassavetes.

A sorpresa, dopo la presentazione ad Alice nella città lo scorso anno, il film di Margherita Ferri Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconta una tragica e purtroppo vera storia di bullismo conclusa col suicidio della giovane vittima, Andrea Spezzacatena, è stato uno dei maggiori incassi della scorsa stagione. incassando oltre 10 milioni di euro. E adesso arriva la notizia, data per prima da Variety, che il film avrà un remake americano, sempre prodotto da Tarak Ben Ammar della Eaglie Pictures, che sarà diretto da Nick Cassavetes.

Un remake americano per Il ragazzo dai pantaloni rosa

Nick Cassavetes, figlio di due grandi attori, nonché di un regista come John Cassavetes e Gena Rowlands, a sua volta attore e regista, ha diretto film come Le pagine della nostra vita e La custode di mia sorella ed ha dichiarato in merito al remake: "Questo film ha tutte le caratteristiche per essere grande. La famiglia, l'adolescenza, il primo amore ma anche il terribile monito che ogni ragazzo, per quanto sembri equilibrato al di fuori, è vulnerabile e deve essere seguito attentamente", aggiungendo che nella storia è presente un personaggio femminile, quello della madre Teresa Manes (interpretato da Claudia Pandolfi), "forte e con cui è facile entrare in sintonia". "E' un pugno nello stomaco" - ha concluso - "potentissimo". La storia di Andrea purtroppo in Italia la conosciamo benissimo, è quella di un ragazzino bullizzato in una nuova scuola, a causa del suo non aderire a un'immagine maschile considerata da molti coetanei l'unica giusta, al punto che un paio di pantaloni rosa dovuti a un lavaggio sbagliato e indossati senza problemi diventano un ulteriore elemento di discriminazione. Giustamente, Tarak Ben Ammar ha dichiarato: "Purtroppo la tragica storia di Andrea Spezzacatena non è solo una storia italiana. Il tragico fenomeno dei suicidi di minorenni dovuti al bullismo e al cyber bullismo è diventato una piaga globale che il cinema ha il dovere di affrontare". Quanto al remake americano, esprime la speranza che il film tocchi le corde del cuore di milioni di coetanei di Andrea e dei loro genitori, come ha fatto in Italia. La sceneggiatura sarà scritta da Roberto Proia, già autore del copione del film originale, e Michael Gallagher.