Il piacere è tutto mio: il trailer italiano ufficiale della commedia con Emma Thompson

News Cinema

Presentato con successo a Berlino e al Sundance, questo film diretto da Sophie Hyde arriva al cinema il 10 novembre con BiM Distribuzione. Ecco trailer, trama e poster di Il piacere è tutto mio.

arriva al cinema il 10 novembre con BiM Distribuzione Il piacere è tutto mio, una commedia presentata con grande successo al Sundance e alla Berlinale che promette di trattare con grazia e ironia, ma anche senza falsi pudori, il tema della sessualità. E in particolare quello della sessualità femminile in età non più giovanissima.

Il film infatti, che è diretto dalla regista australiana Sophie Hyde e sceneggiato da Katy Brand, celebre autrice e attrice comica inglese, racconta la storia di una vedova 55enne che cerca di rimendiare ad alcune mancanze della sua vita, anche passata, usufruendo dei servigi di un aitante gigolo.

Nei panni della protagonista c'è la straordinaria Emma Thompson, in quelli del suo giovane "aiutante", con cui finità per stringere un rapporto che va oltre il sesso, Daryl McCormack. Ecco trailer, trama e poster di Il piacere è tutto mio.

Il piacere è tutto mio: trailer, trama e poster del film

Il piacere è tutto mio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nancy Stokes (Emma Thompson) è un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande(Daryl McCormack). Giovane e affascinante, Leo Grandesembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa...