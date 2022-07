Il Pataffio: il nuovo film di Francesco Lagi in concorso a Locarno

News Cinema

Il nuovo film del regista di Quasi Natale e di Missione di Pace, ma anche della serie Netflix Summertime, sarà presentato in concorso al 75. Locarno Film Festival e arriverà al cinema dal 18 agosto distribuito da 01. Nel cast Lino Musella, Valerio Mastandrea, Alessandro Gassman e molti altri

Francesco Lagi, sceneggiatore e regista fiorentino, è quello che ha diretto, oltre alla popolare serie Netflix Summertime, film assai belli e purtroppo poco visti come Quasi Natale e Missione di pace, nonché di un documentario intenso e commovente come Zigulì.

Ora Lagi ha firmato la sua opera terza cinematografica, intitolata Il Pataffio, che verrà presentata in concorso al 75° Festival di Locarno e debutterà poi nelle sale italiane il 18 agosto distribuito da 01 Distribution.

Il Pataffio è un adattamento dell'omonimo romanzo di Luigi Malerba edito da Quodlibet, ed è una storia ambientata in un remoto medioevo immaginato, che vede protagonista un improbabile gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua fresca sposa Bernarda, che arriva in un feudo lontano. Ma quel castello è un postaccio decrepito abitato da villani per niente disposti a farsi governare. Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e povericristi, Il Pataffio è un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.

"Incontrare il libro di Malerba - racconta Francesco Lagi - è stato l’inizio di un viaggio in un mondo altro, un invito ad andare in un tempo e in un luogo che altrimenti non avrei mai visitato. Mi hanno fatto compagnia personaggi strampalati e struggenti che ho subito riconosciuto come nostri contemporanei".

Nel cast del film ci sono Lino Musella, Valerio Mastandrea, Alessandro Gassman, e ancora Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato e Daria Deflorian.







Francesco Lagi, sceneggiatore e regista, è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Dopo aver partecipato al film collettivo 4-4-2 Il gioco più bello del mondo, nel 2011 esordisce nel lungometraggio con Missione di pace, seguito nel 2019 da Quasi Natale. Ha realizzato per Netflix le tre stagioni della serie Summertime, e di recente ha diretto il documentario Zigulì. Dal 2010 è regista e autore per il teatro con la sua compagnia Teatrodilina.