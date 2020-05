Il Paradiso per Davvero: la storia vera dietro al film con Greg Kinnear campione d'incassi negli USA

News Cinema

Un bambino dopo un intervento descrive l'aldilà: suo padre, un pastore protestante, si pone domande in Il paradiso per davvero.

In Il paradiso per davvero (2014), Greg Kinnear interpreta il pastore protestante Todd Burpo, che si pone domande inaspettate sulla sua fede e sul paradiso: suo figlio di quattro anni, Colton, durante un intervento ritiene di aver visto l'aldilà e lo descrive. Diversi elementi del racconto non lo fanno sembrare una fantasia. Il film scritto per lo schermo e diretto da Randall Wallace è basato sul libro omonimo dello stesso Burpo e Lynn Vincent.

Il paradiso per davvero, il resoconto reale di Todd Burpo e di suo figlio Colton Burpo

Il bestseller di Todd Burpo e Lynn Vincent, pubblicato nel 2010 e fino al 2014 già un successo da 10 milioni di copie, ricostruisce quello che era accaduto a Colton Burpo, figlio di Todd e dell'insegnante Sonja, sua moglie. Colpito tra i tre e quattro anni da dolori e problemi digestivi non correttamente diagnosticati, fu operato d'urgenza d'appendicite, rischiando di morire. Tempo dopo queste circostanze superate, Colton cominciò a raccontare di aver visitato il paradiso durante una pre-morte nell'intervento: Colton avrebbe descritto dettagli sul nonno che non aveva mai conosciuto (morto trent'anni prima) e su una sorella mai nata in seguito a un aborto di cui non sapeva nulla. Il resoconto comprendeva immagini più ingenue, come un Gesù su un cavallo arcobaleno che prendeva in braccio Colton, o la vergine Maria inginocchiata di fronte al "trono di Dio".

Com'è successo a diverse altre pubblicazioni su questo tipo di esperienza, il grande successo editoriale ha attirato l'attenzione di studiosi e teologi, piuttosto perplessi dall'avvallare una visione del Paradiso lontana dalla Bibbia, con riserve anche sull'effettivo coma durante l'operazione. Le accuse di frode sono aumentate quando nel 2015 un ragazzino di nome Alex Malarkey, coautore di un libro simile pubblicato nello stesso periodo, ha ammesso che la sua esperienza extracorporea era del tutto inventata (un milione di copie erano state già vendute). Colton non ha mai ritrattato, ribadendo che tutto ciò che è scritto in "Il paradiso per davvero" corrisponde a verità.



Il paradiso per davvero, il film con Greg Kinnear e Kelly Reilly

La Sony, attraverso l'etichetta Tristar, ha acquisito i diritti del libro per una trasposizione già nel 2011: in capo a due anni le riprese erano pronte a partire, con il Randall Wallace sceneggiatore di Braveheart attivo in regia e copione. Greg Kinnear e Kelly Reilly si sono uniti al progetto per interpretare rispettivamente Todd e Sonja. Poco noto in Italia, il film ha riscosso tuttavia un successo stratosferico negli States, fatte le debite proporzioni riguardo al suo budget. Costato infatti appena 12 milioni di dollari, ne ha incassati poco più di 100, confermando quanto conti per il pubblico americano questo che viene considerato (un po' forzatamente) un effettivo sottogenere, l' "American Christian Drama Film". Per la cronaca, Il paradiso per davvero sarebbe al quinto posto negli incassi storici del genere, lì dove il primo è occupato da La passione di Cristo di Mel Gibson e le altre tre posizioni intermedie dalla trilogia cinematografica di Narnia. Questo è il quarto lungometraggio da regista nella carriera di Randall Wallace, nonché il terzo di cui sia anche autore della sceneggiatura, dopo La maschera di ferro e We Were Soldiers.