Il papà delle Winx alla conquista del cinema: il Gruppo Rainbow completa l’acquisizione di Colorado Film

Il Gruppo Rainbow, fondato e guidato da Igino Straffi, completa l’acquisizione di Colorado Film iniziata nel 2017 e continua ad allargare i propri orizzonti sul mercato mondiale dell’entertainment.

Iginio Straffi, fondatore e guida del Gruppo Rainbow, ricopre ora anche la carica di Presidente di Colorado Film Production, mentre Alessandro Usai viene confermato Amministratore Delegato.

L’obiettivo è spingere la crescita e ampliare l’offerta del Gruppo Rainbow portandolo a competere sul mercato internazionale del cinema e delle piattaforme. La collaborazione, già avviata con risultati entusiasmanti, unisce i punti di forza di due realtà italiane affermate nel panorama dell’intrattenimento, consolidando l’identità di un gruppo strutturato e versatile, in grado di creare e distribuire produzioni a tutto tondo con nuovi generi per tutte le fasce di target: bambini, famiglie, Young Adult e adulti.

Afferma Iginio Straffi, Fondatore e Presidente del Gruppo Rainbow:

«Stiamo lavorando con determinazione allo sviluppo di nuovi contenuti aperti a nuovi generi, a nuovi target e a nuove platee internazionali. Ci sono molte possibilità di crescita sul fronte del live-action e di generi come il thriller, l’horror e il fantasy senza dimenticare, ovviamente, la commedia. Possiamo contare su un bagaglio eccezionale di competenze e professionalità che, per Colorado Film, affondano le loro radici nei 37 eccezionali anni di attività della società fondata da Maurizio Totti, a cui va il ringraziamento di tutto il Gruppo».

L’acquisizione di Colorado Film da parte del Gruppo guidato da Straffi ha portato ad una nuova strategia editoriale basata su innovazione, qualità, esplorazione di nuovi generi, e ha già iniziato a riscuotere riconoscimenti notevoli, a partire dal David di Donatello, che ha consacrato l’esordio nel genere noir per Colorado, e per Donato Carrisi come miglior regista esordiente con La ragazza nella nebbia nel 2018. Più recentemente, Colorado Film è entrata nelle case di milioni di spettatori con una grande novità: A Classic Horror Story, film horror italiano Netflix Original del 2021 diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, che ha vinto il premio alla miglior regia alla 67ª edizione del Taormina Film Fest e che ha mantenuto le top position di Netflix in molti Paesi per molto tempo. Il successo più recente è stato inoltre Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, che ha vinto il Biglietto d’oro 2021 ed è stato premiato con il David di Donatello dello Spettatore.

Dichiara Alessandro Usai, amministratore delegato di Colorado Film:

“Con questo passaggio societario si rafforza l’integrazione di Colorado Film nel Gruppo Rainbow. Siamo orgogliosi di costituire insieme uno dei pochi gruppi di produzione indipendenti ancora capitanati da un imprenditore italiano che ha saputo affermare il proprio prodotto a livello globale. La sfida sarà di estendere insieme i successi consolidati di Colorado Film in Italia anche oltre i confini nazionali”.

Conclude Iginio Straffi:

«Quando abbiamo iniziato a puntare su contenuti e IP globali, ormai un quarto di secolo fa, sembrava un passo ardito per una realtà italiana. Invece l’Italia ha i numeri per essere un player importante nel panorama dell’intrattenimento mondiale: abbiamo la tradizione, il patrimonio culturale e la capacità di innovare. Ora più che mai i contenuti forti sono al centro degli interessi della platea mondiale. Non mi sono mai fermato davanti agli ostacoli, che sono invece sfide ambiziose in cui bisogna avere il coraggio di imbarcarsi. È il momento giusto per osare».

L’acquisizione rafforza ulteriormente la vocazione internazionale di quello che è divenuto uno dei primi gruppi indipendenti del sistema audiovisivo italiano: il Gruppo Rainbow è una delle realtà protagoniste di tutta la filiera – dalla produzione alla distribuzione – oltre che del management artistico con l’agenzia Moviement, che è parte del Gruppo e che rappresenta oltre cento artisti tra attori, sceneggiatori, registi e nuove promesse.

Fondata nel 1995 dal genio creativo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio leader a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tutto il mondo per contenuti, licenze e merchandising. Oltre all'ampio portfolio di IP di successo create, in oltre 25 anni di crescita Rainbow ha acquisito lo studio Bardel Inc., più volte vincitore di Emmy Award® per ampliare l'offerta servizi di animazione CGI e VFX, e ha acquisito la società italiana Colorado Film per espandersi in produzioni live action di alta qualità. Creando e distribuendo IP originali per tutta la famiglia e raggiungendo oltre 150 paesi, Rainbow è sinonimo di eccellenza e creatività Made in Italy e si colloca tra i Top Global Licensor al mondo con oltre 500 licenze attive. www.rbw.it

Fondata nel 1986, Colorado Film si occupa di produzioni cinematografiche e televisive di rilevanza nazionale e internazionale. Colorado entra a far parte del gruppo Rainbow nel 2017 dando vita a un gruppo mediatico di punta sia nel settore dell’animazione che nel live action. Colorado Film ha all’attivo la produzione di più di 40 film, e i suoi partner includono tutte le principali aziende multimediali del paese ed estere, tra cui Netflix, Prime Video, Rai Cinema, Warner Bros Discovery, Medusa, Sky, Vision Distribution, Studio Canal e TF1 e tanti altri. Colorado Film vanta lunghissima esperienza nello sviluppo e produzione di serie TV e spettacoli di intrattenimento.