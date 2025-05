Il nuovo American Psycho: Patrick Schwarzenegger e Chloë Sevigny tirano per la giacca Luca Guadagnino

News Cinema

Siamo ancora in attesa di conferme per quanto riguarda il cast della nuova versione cinematografica di American Psycho, il romanzo cult firmato da Bret Easton Ellis.

Lo scorso dicembre i media (Variety per primo) avevano dato per certo che a interpretare Patrick Bateman, il sanguinario yuppie newyorchese del romanzo del 1991 American Psycho di Bret Easton Ellis, sarebbe stato Austin Butler. Ad oggi però nessuna conferma è ancora arrivato dalla società Lionsgate che finanzia il progetto, né dal suo regista Luca Guadagnino. Si torna dunque a parlarne perché, in attesa di uno scampolo di annuncio ufficiale, si riapre il margine per continuare a speculare sui nomi che andranno a formare il cast del film.

Patrick Schwarzenegger si era "proposto" mesi fa rispondendo su X a un utente che lo adulava dicendogli quanto sarebbe stato perfetto per il ruolo di Bateman che nel film originale fu di Christian Bale. "Il mio sogno", ribatteva mesi fa l'attore che nel frattempo si è messo in grande risalto con la terza stagione di The White Lotus. I fan lo hanno nuovamente stuzzicato sull'argomento pochi giorni fa e lui: "Niente mi piacerebbe più di questo". Dal fronte del regista italiano, però, tutto tace.

Intanto Chloë Sevigny, che interpretava la segretaria Jean nel film del 2000 di Mary Harron, ha espresso il desiderio di entrare nel cast tornando a dare il volto a quello stesso personaggio. Avendo avuto la possibilità di incontrare Luca Guadagnino (con cui ha precedentemente lavorato in Bone and All) per parlarne direttamente, l'attrice ha raccontato a Indiewire che il regista si è dimostrato favorevole ad assegnarle un ruolo, ma non quello della segretaria che aveva già ricoperto. Il nuovo adattamento di American Psycho per il cinema è firmato da Scott Z. Burns, autore degli script di, tra gli altri, di Contagion e The Bourne Ultimatum.