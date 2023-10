Il mondo dietro di te: ecco il teaser trailer italiano del film Netflix con Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke

News Cinema

Diretto da Sam Esmail, il film debutterà il prossimo 8 dicembre sulla piattaforma streaming. Ecco teaser, trama e immagini di Il mondo dietro di te.

Debutterà l'8 dicembre prossimo in streaming su Netflix un thriller apocalittico intitolato Il mondo dietro di te, di cui vi mostriamo qui di seguito il primo teaser trailer italiano ufficiale.

Scritto e diretto da Sam Esmail, l'acclamato creatore della serie tv Mr. Robot, nonché sceneggiatore dell'horror di Bryan Bertino Mockingbird - In diretta dall'inferno, Il mondo dietro di te vede protagonisti Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, ma nel cast c'è spazio anche per Kevin Bacon.

Questa la trama ufficiale del film, che Esmail ha tratto dal romanzo omonimo di Rumaan Alam pubblicato in Italia da La Nave di Teseo:

In questo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (il premio Oscar® Julia Roberts) e il marito Clay (il candidato agli Oscar® Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall'arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (il premio Oscar® Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso. Il film è tratto dal romanzo - candidato ai National Book Award - di Rumaan Alam, IL MONDO DIETRO DI TE, ed è prodotto da Esmail Corp e Red Om Films. La produzione esecutiva è di Higher Ground Productions.

In attesa di un trailer integrale, questo è il teaser trailer italiano ufficiale di Il mondo dietro di te: