Il mitico Chupacabra arriva su Netflix in formato famiglia: ecco il trailer di Chupa

Debutta in streaming su Netflix il 7 aprile questo film per tutta la famiglia diretto da Jonás Cuarón (figlio di Alfonso) che racconta dell'incontro tra un ragazzino e un tenerissmo animale fantastico.

A rendere famoso in Italia il chupacabra, la creatura leggendaria e mitologica di molto folklore centro e sud americano, e in particolare Messicano, è stato Roberto Giacobbo con i servizi realizzati nella sua trasmissione Voyager, di cui molti di voi avranno sicuramente sentito parlare.

Ma di questa mai esattamente definita creatura, il cui nome significa, sostanzialmente "succhia capre", giacché è ritenuta succhiare vampirescamente il sangue degli ovini e di altri animali di allevamento, è piena la cultura popolare di anni recenti e non: i chupacabra appaiono o vengono menzionati in cartoon di Scooby Doo, di South Park o di Futurama, sono al centro di puntate di serie come X-Files e Grimm, e non mancano nemmeno gli horror con chupacabra protagonisti, come accade nel film del 2014 Indigenous.

Ora, dopo essere stato anche nella serie The Imperfects, il chupacabra torna anche su Netflix, ma in una versione tutt'altro che orrorifica e inquietante. Il 7 aprile sulla piattaforma debutterà infatti in streaming un film per famiglie intitolato Chupa, nel quale un ragazzino di nome Alex, in vacanza in Messico per visitare i nonni, s'imbatte in uno strano ma tenero animaletto - un chupacabra tutto da ridere - che diverrà per lui un improbabile amico.

Chupa è diretto da Jonás Cuarón, il figlio di Alfonso, e vede tra i produttori, assieme a Michael Barnathan e Mark Radcliffe, anche il celebre Chris Colombus, quello di Mamma ho perso l'aereo, dei primi due Harry Potter e di Mrs. Doubtfire.

Nel cast, oltre ai giovani Evan Whitten, Nickolas Verdugo e Ashley Ciarra, ci sono anche Demián Bichir e Christian Slater.

Ecco qui di seguito trailer, trama e poster di Chupa, un film definito "un viaggio nostalgico attraverso il mito, la memoria e la creazione di una propria leggenda personale".



Chupa: Il Trailer Ufficiale del Film Netflix - HD

Il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l'energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame. Alex scopre che il suo nuovo amico "Chupa" ha una storia segreta con la sua famiglia e che l'ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l'avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli.