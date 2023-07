Il mistero del Profumo Verde: il trailer italiano della commedia gialla con Vincent Lacoste e Sandrine Kiberlain

News Cinema

Arriva il 20 luglio nei cinema questo nuovo film diretto dal regista di Alice e il sindaco, che questa volta si è ispirato agli albi di Hergé e ai film inglesi di Alfred Hitchcock. Ecco trailer e trama di Il mistero del Profumo Verde

Arriva nei cinema italiani il 20 luglio (distribuzione Movies Inspired) una commedia gialla francese diretta da Nicolas Pariser, giovane regista che con il suo lungometraggio d’esordio, Le grand jeu, aveva il premio Louis Delluc per l’opera prima nel 2015. Alice e il sindaco, suo secondo lungometraggio, era selezionato alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes nel 2019 e riceve il Label Europa Cinemas, e questo suo nuovo Il mistero del Profumo Verde, è stato scelto come film di chiusura della sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes del 2022.

Questa la trama ufficiale del film:

Nel bel mezzo di uno spettacolo, un attore della Comédie Française muore. I sospetti della polizia cadono su Martin, membro della troupe e testimone dell’omicidio, cui dà la caccia anche la misteriosa organizzazione denominata "Profumo Verde", che sembra aver commissionato l’assassinio. Aiutato da Claire, disegnatrice di fumetti, Martin cercherà di fare luce sul mistero durante un viaggio in Europa pieno d’imprevisti.