Il Ministero della Guerra Sporca: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Guy Ritchie

Basato su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e su fatti realmente accaduti, il film arriverà il 25 luglio in streaming su Prime Video. Ecco il trailer di Il Ministero della Guerra Sporca.

Debutta il 25 luglio in streaming su Prime Video il nuovo film dell'instancabile Guy Ritchie, che si intitola Il Ministero della Guerra Sporca, che è una commedia d'azione e si ispira a eventi realmente accaduti solo di recente resi pubblici dal Dipartimento della Guerra britannico, che ha da poco desecretato alcuni documenti relativi alle attività delle forze armate inglesi nel corso della II Guerra Mondiale.

In particolare, Il Ministero della Guerra Sporca racconta le vicende della prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la guerra dal Primo Ministro Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming, il papà di 007. Nel film quest'unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un'audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente "sporche". Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

Ecco qui il trailer italiano ufficiale di Il Ministero della Guerra Sporca, che vede protagonisti Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.



Il Ministero della Guerra Sporca: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Guy Ritchie con Henry Cavill - HD

Il film è tratto tratto dal libro "Cacciatori di nazisti. La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops) di Damien Lewis, sceneggiato da Paul Tamasy & Eric Johnson e Arash Amel & Guy Ritchie. Tra i produttori, oltre allo stesso Ritchie, anche Jerry Bruckheimer.