Il messaggio di Arnold Schwarzenegger a Bruce Willis: "Nessuno di noi va in pensione, gli eroi d'azione si ricaricano"

Il mitico e favoloso Arnold Schwarzenegger spende parole affettuose e rispettose sul collega Bruce Willis, di cui riconosce l'importante eredità, l'iconicità e la gentilezza.

In una lunga intervista, Arnold Schwarzenegger ha parlato del collega Bruce Willis spendendo parole di stima e di affetto, e commuovendo quanti sono preoccupati per la salute del protagonista della saga di Die Hard, Il sesto senso e L'esercito delle dodici scimmie. L'ex governatore della California si conferma così uomo dal cuore grande, qualità di cui ci eravamo accorti diverso tempo fa e che è saltata agli occhi di tutti nel fosco periodo della pandemia. Durante i due lockdown, infatti, Schwarzy ci ha inondati di post spiritosi e gentili, tra giri in bicicletta intorno a casa, asini "domestici" e consigli vari.

Le belle parole di Arnold Schwarzenegger su Bruce Willis

Intervistato da un giornalista di Cinemablend a proposito del suo ritorno nel magico mondo dell'entertainment, precisamente nella serie tv FUBAR, che mescola azione e commedia, Schwarzenegger ha risposto così a una domanda su Bruce Willis:

Credo che sia fantastico. Per anni e anni è stato sempre una grandissima star. E penso che verrà sempre ricordato come una fantastica star, oltre che come un uomo gentile. Capisco che, date le circostanze, quindi per motivi di salute, sia dovuto andare in pensione, ma in generale nessuno di noi va veramente in pensione: gli eroi d'azione si ricaricano.

Le parole di Arnold Schwarzenegger sono piene di affetto e anche di ironia, e si nota l'orgoglio di appartenere a una categoria, quella appunto degli eroi d’azione, iconica e con una sua solennità. È vero che gli action-hero si ricaricano, e restano tali anche quando raggiungono la terza età, e prova ne è il successo de I Mercenari. Il nostro si è certamente ricaricato. Oltre a recitare nella sopracitata FUBAR, una serie spy disponibile su Netflix, dominerà infatti il cast del thriller d'azione Breakout. Poi, forse, lo vedremo in The Legend of Conan.

Ricordiamo che Bruce Willis si è ritirato dalla scena perché affetto da Demenza frontotemporale. A "ricaricarlo" sono l'affetto della famiglia, tanto la nuova quanto la vecchia, con Demi Moore in prima fila.