Il meglio della musica di John Williams attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Il grande compositore cinque volte premio Oscar compie oggi 92 anni. Ecco i film in streaming che lo hanno reso una leggenda vivente.

Compie oggi 92 anni il leggendario John Williams, probabilmente il compositore più celebrato della storia del cinema americano, sicuramente quello contemporaneo. Attivo fin dall’inizio degli anni ‘60, Williams ha trovato la definitiva consacrazione all’inizio del decennio successivo, componendo da quel momento alune delle colonne sonore più famose di tutti i tempi. A dimostrarlo i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli un affettuoso omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming del grande compositore John Williams

Il violinista sul tetto

Lo squalo

Guerre stellari

I predatori dell’arca perduta

Schindler’s List

Il violinista sul tetto (1971)

Il primo dei cinque Oscar conquistati arriva per il musical classico diretto da Norman Jewison. Topol conduce Il violinista sul tetto dentro un affresco storico e musicale di impatto visivo ed emotivo indubitabili. Enorme successo di critica e pubblico per un film che rivisita la tradizione ebraica con perizia e un pizzico di malinconia. Momenti di grande cinema di genere che si sposano perfettamente con l’omaggio a una cultura e tradizione secolari. Uno dei migliori musical di un decennio che di tali film ne ha regalati moltissimi, e di grande valore. Tra le altre nomination all’oscar anche miglior film, regia e attore protagonista. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

John Williams entra di diritto nella storia del cinema con una delle colonne sonore più elettrizzanti e potenti mai realizzate. Il contrappunto che sottolinea la minaccia costante della bestia è un congegno perfetto di semplicità ed efficacia narrativa. Il resto lo fa Steven Spielberg, che dirige Lo squalo con una chiarezza espositiva degna dei grandi narratori per immagini. Secondo oscar per Williams, maggiore incasso per la storia del cinema americano. Film epocale, capolavoro di genere senza precedenti. Ancora oggi ineguagliabile. “Abbiamo bisogno di una barca più grossa…”. Genio assoluto. Dal romanzo di Peter benchley. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Guerre stellari (1977)

Altra colonna sonora destinata a rimanere impressa nell’immaginario collettivo. E terzo Oscar in arrivo per il primo episodio della saga sci-fi più famosa e celebrata di sempre. George Lucas crea l’universo cinematografico di Guerre stellari con una precisione e una fantasia uniche. Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher sono un trio di protagonisti affiatatissimi, Darth Vader un villain senza eguali. Ogni record d’incasso battuto, nomination all’oscar per film, regia e sceneggiatura e sette statuette tecniche portate a casa. Ovviamente anche quella per le migliori musiche. E siamo già a tre per Williams. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

I predatori dell’arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La colonna sonora più libera, inventiva, ariosa e potente di John Williams arriva ancora una volta per Steven Spielberg. Anche grazie alle note stupende Indiana Jones diventa una figura unica nella storia del cinema contemporaneo. I predatori dell’arca perduta è un tripudio di idee, visione, storia, personaggi spassosi e insieme a tutto tondo. Harrison Ford ci regala un’interpretazione tutta carisma e ironia per costruire una leggenda della celluloide. Altri quattro Oscar per il film, quarto per Williams. Finale travolgente per un film che avrà ben quattro sequel, con solo il secondo e terzo episodio dengi di una saga tanto potente. Peccato…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Schindler’s List (1993)

Altro capolavoro di profondità emotiva e pudore per John Williams, che sottolinea Schindler’s List con una musica dalla sensibilità e capacità di penetrazione emotiva uniche. Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley compongono un cast meraviglioso, incorniciato da un bianco e nero perfetto per raccontare una pagina dell’Olocausto tragica e insieme piena di speranza. Arrivano sette premi Oscar tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Quinta statuetta per Williams, la quarta l’aveva ottenuta per E.T. - L’extraterrestre. Che genio della musica è questo, e il dramma di Spielberg ne conferma una versatilità inaspettata e totale. Magnifico e straziante. Disponibile su Google Play.