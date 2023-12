Il meglio della carriera di Jeffrey Wright attraverso cinque film in streaming

News Cinema

In attesa di vedere se riceverà finalmente la nomination all'Oscar grazie ad American Fiction, ripercorriamo la carriera dell'attore oggi 58enne con i suoi migliori film in streaming.

Con il suo nuovo, imminente American Fiction rischia seriamente di partecipare alla stagione dei premi americani da protagonista assoluto. Parliamo di Jeffrey Wright, attore che al contrario con ruoli di “spalla” si è costruito una carriera di grande caratterista, che lo ha portato a collaborare con molti dei nomi più importanti del panorama cinematografico contemporaneo. E noi nel giorno del suo cinquantottesimo compleanno vogliamo rendergli un doveroso omaggio con cinque dei suoi migliori film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jeffrey Wright

Alì

Lady in the Water

Casino Royale

The Batman

Asteroid City

Alì (2001)

Chiamato dal titanico Michael Mann a interpretare il fotografo di fiducia di Muhammad Alì, Wright risponde con una prova misurata e silenziosa, che dimostra la sua presenza scenica ma anche la capacità innata di mettersi al servizio dei colleghi e della storia. I primi quindici minuti di Alì sono probabilmente il meglio di tutto il cinema di Michael Mann, il che è tutto dire. Nomination all’Oscar per Will Smith e Jon Voight, ne avrebbe meritate molte altre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Lady in the Water (2006)

Ancora una volta una prova composta e sfaccettata al servizio di un cast che offre il massimo delle proprie possibilità. Lady in the Water si regge principalmente sulla prova dolorosa di Paul Giamatti e sull'impalcatura di una favola minimalista e preziosa. Struggenti le musiche di James Newton Howard. Uno dei film maggiormente sottovalutati di M. Night Shyamalan, offre molto più di quanto la confezione non mostri. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW,

Casino Royale (2006)

L’entrata nell'universo di James Bond avviene dalla porta principale, ovvero con episodio-reboot davvero avvincente. Daniel Craig come (allora) nuovo 007 è tosto e buca lo schermo, Eva Green quale Bond Lady funziona benissimo, Mads Mikkelsen da antagonista si mangia tutti. Insomma, Casino Royale rilancia il mito dell’agente segreto come meglio non potrebbe, merito della regia robusta e ispirata di Martin Campbell. E il pubblico e critica apprezzato all'unanimità. Giusto così. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Batman (2022)

Scelto per il ruolo non facile del Commissario Gordon, Wright ci regala una prova soffocante e perfettamente in linea con l’atmosfera dark di The Batman. Matt Reeves immerge i personaggi in un universo piovoso, notturno anche quando la luce immerge tutto e tutti in una vasca di malinconia. Robert Pattinson e Zoe Kravitz posseggono un’alchimia indiscutibile, il resto lo fa una regia solidissima e coerente. Cinecomic prezioso quanto torrenziale, un bene per la categoria. DC Rules! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Asteroid City (2023)

Ancora una volta diretto dall’amico Wes Anderson, Wright partecipa con il ruolo di un militare a un lungometraggio complesso, molto più drammatico di quanto la confezione non lasci intravedere. A supporto Tom Hanks e Scarlett Johansson valgono il prezzo del biglietto, e fanno di Asteroid City il miglior film del suo autore da molto tempo a questa parte. Da rivedere e comprendere in pieno. Noi lo abbiamo amato e “vissuto”. Bellissimo. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.