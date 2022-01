Il materiale emotivo, su CHILI il film di e con Sergio Castellitto

News Cinema

In Il materiale emotivo, diretto e interpretato da Sergio Castellitto, da oggi disponibile su CHILI, l'attore è un libraio a Parigi, legatissimo a una figlia in difficoltà, ma stravolto da una donna solare.

La storia si ambienta a Parigi, dove la vita di un libraio sta per essere sconvolta...

Il materiale emotivo, la trama del film con Sergio Castellitto

In quel di Parigi, Vincenzo (Castellitto) è un libraio che dedica la sua vita alla ricerca di volumi d'antiquariato e rari: questa passione è una delle due colonne della sua esistenza, insieme alla cura per sua figlia Albertine (Matilda De Angelis), paraplegica. Albertine si è lasciata alle spalle ogni forma di contatto sociale, traumatizzata dall'incidente che l'ha ridotta in quello stato, lasciando anche gli studi universitari: a nulla valgono i tentativi di Vincenzo di riattivarla. Qualcosa però prima o poi si muoverà, perché papà Vincenzo vede la sua esistenza stravolta da una vivacissima attrice, Yolande (Bérénice Bejo), che lo riapre all'esistenza. Che effetto avrà questa terza incomoda negli equilibri familiari ed esistenziali di Vincenzo e Albertine?



Il materiale emotivo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il materiale emotivo, la nostra intervista a Sergio Castellitto