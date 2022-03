Il male non esiste, un viaggio nelle drammatiche scelte etiche dell'Iran di oggi

News Cinema

Arriva al cinema oggi, 10 marzo, Il male non esiste, ottimo film di Mohammad Rasoulof vincitore dell'Orso d'oro alla Berlinale. Una clip in esclusiva di una storia che ci pone di fronte a interrogativi etici validi per l'Iran di oggi ma anche nel resto del mondo.

La vita sa essere beffarda. Il momento di maggior successo personale, per il regista iraniano Mohammad Rasoulof, ha coinciso anche con uno dei più dolorosi. Rievocandolo ancora oggi si commuove, uno degli autori più tartassati dalle ingiustizie del regime degli ayatollah. Proprio la sera della vittoria (meritata) dell'Orso d'oro alla Berlinale 2020 per Il male non esiste, ha ricordato incontrando la stampa italiana in un incontro via zoom, stava perdendo la madre e veniva richiamato in carcere, punito per la sua libertà artistica, con la preoccupazione per l'esplosione della pandemia.

Il male non esiste arriva ora nelle sale italiane, distribuito da Satine, e inchioda ogni essere umano alle proprie responsabilità, ci pone di fronte a dilemmi etici sempre validi. In Iran come ovunque. Quattro storie che ruotano intorno alle pena di morte, al concetto distorto di giustizia.

La trama de Il male non esiste

Iran, oggi. Quattro storie, quattro ritratti della fragilità dell'essere umano di fronte a scelte obbligate e alle responsabilità che ne derivano. Il 40enne Heshmat marito e padre esemplare, è un uomo generoso e accomodante con tutti, ma svolge un lavoro misterioso per il quale ogni notte esce di casa. Pouya ha da poco iniziato il servizio militare e si ritrova subito ad affrontare una scelta drammatica: come obbedire a un ordine dei superiori contro la propria volontà.

Javad è un giovane soldato che conquista a caro prezzo tre giorni di licenza per tornare al paese della sua amata e chiederla in sposa. Bharam è un medico interdetto dalla professione, che decide finalmente di rivelare alla nipote un segreto doloroso che lo accompagna da vent'anni. Quattro storie diverse ma inesorabilmente legate che, pur essendo ambientate nella società iraniana, toccano profondamente la coscienza e la storia di ognuno di noi ponendoci di fronte a una domanda alla quale tutti dobbiamo rispondere: al posto loro, tu cosa avresti fatto?

