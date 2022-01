Il lupo e il leone al boxoffice italiano sconfiggono Spider-Man No Way Home

News Cinema

Dopo oltre un mese, finalmente Spider-Man No Way Home è stato spodestato alla vetta del botteghino italiano del weekend: è riuscita nell'impresa una fiaba animalista, Il lupo e il leone.

Alla fine Spider-Man No Way Home, dopo oltre un mese, ha dovuto cedere il passo a un altro film: al boxoffice italiano del weekend risulta infatti in vetta Il lupo e il leone, fiaba ecologica e animalista di Gilles de Maistre, che conquista il primo posto con 591.000 euro. È la storia di una ventenne che protegge un cucciolo di leone e una piccola lupa in un'isola canadese, dove risiedeva il nonno scomparso. Dopo il successo tre anni fa di Mia e il Leone Bianco, De Maistre ribadisce quindi la forza di queste narrazioni che fanno a meno della CGI, per creare una connessione con animali reali.

Come si diceva, Spider-Man No Way Home cede finalmente il passo e si colloca al secondo posto, con 417.000 euro. Il suo incasso italiano complessivo ammonta a 23.182.000 euro, una cifra che vedremo difficilmente messa a repentaglio nel breve termine, a meno che The Batman non riesca nel miracolo (ma ha una minore presa nostalgica). Nel mondo il film con Tom Holland è a quota 1.691.000.000 di dollari, record per il Tessiragnatele.

Slitta dalla seconda alla terza posizione uno dei papabili per gli Oscar, Will Smith in Una famiglia vincente - King Richard, dove interpreta il padre-allenatore delle tenniste Williams: registra altri 313.000 euro e tocca il totale italiano di 814.000. Con 29 milioni di dollari di introiti mondiali, non ha recuperato (almeno in sala) il suo budget di 50.