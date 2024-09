Il grande cinema di Eric Rohmer torna nelle sale dal 30 settembre

News Cinema

A partire dal 30 settembre, Academy Two riporta sul grande schermo i sei film del celebre ciclo "Commedie e proverbi" del celebre regista francese.

Uno dei più grandi nomi del cinema francese, grande protagonista della Nouvelle Vague prima come critico e poi come regista, Éric Rohmer è stato un autore in senso pieno. Il suo era un cinema limpido, preciso, rigoroso formalmente, e profondo nell'analisi sentimentale, psicologia e filosofica (il suo filosofo di riferimento era Pascal) delle storie che raccontava sul grande schermo.

Esempio lampante e meraviglioso del suo stile è il ciclo da lui realizzato tra il 1981 e il 1987 e chiamato "Commedie e proverbi", composto da sei film dedicati a proverbi e detti popolari che andavano però al tempo stesso a studiare la psicologia adolescenziale o femminile, evocando in tutto questo, con grazia e naturalezza, modelli letterari e filosofici.

Ora, grazie all'iniziativa di Academy Two, i sei film del ciclo "Commedie e proverbi" di Éric Rohmer tornano nei cinema italiani.

Si comincia il 30 settembre, fino al 2 ottobre, con La moglie dell’aviatore, storia di un amore che ritorna dal passato; dal 7 al 9 ottobre tocca a Il bel matrimonio con Béatrice Romand e André Dussollier; dal 14 al 16, Pauline alla spiaggia, di cui protagonista è una ragazza di quindici anni alle prese con i primi amori; dal 21 al 23 ottobre ci sarà Le notti della luna piena, interpretato da un giovanissimo Fabrice Luchini e dal 28 al 30, il film forse più noto di Rohmer, Il raggio verde, Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1986. Conclude la Rassegna Rohmer, dal 4 al 6 novembre, l’ultimo film del ciclo "Commedie e proverbi", L’amico della mia amica, una storia sull'amore e l'amicizia.