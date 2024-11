Il gladiatore II rimane primo al boxoffice italiano del weekend, ma è secondo negli USA

News Cinema

Il gladiatore II di Ridley Scott mantiene la vetta al botteghino italiano del weekend, però negli USA viene superato dal musical Wicked, che qui si accontenta del terzo posto. Il ragazzo dai pantaloni rosa tiene egregiamente la seconda posizione.

Il gladiatore II di Ridley Scott ha facilmente mantenuto la prima posizione al boxoffice italiano del weekend: i suoi 2.124.000 euro confluiscono nel totale di 6.880.100, mentre nel mondo il kolossal con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington ha toccato i 221 milioni di dollari, su un budget vociferato tra i 250 e i 300 milioni (fonti Deadline e Hollywood Reporter). La storia di Lucius (Mescal), gladiatore nell'arena contro la dittatura di Caracalla e Geta, sta piacendo, però a occhio la sua velocità d'incasso non la rende automaticamente salva nei rapporti costi/ricavi. Staremo a vedere. Fatto sta che negli USA ha già dovuto cedere il passo al musical Wicked, che nel weekend l'ha superato 114 milioni di dollari contro 55.

Il nostro secondo posto è stabile ed è bello da guardare: Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri raggiunge i 5.405.000 euro (1.571.800 nel fine settimana). La media per sala si mantiene buona, e il pubblico sta scoprendo questa storia contro il bullismo e l'omofobia, tratta dal libro di Teresa Manes, madre del vero Andrea Spezzacatena, morto suicida nel 2012: nel film li interpretano rispettivamente Claudia Pandolfi e Samuele Carrino.

Fenomeno negli USA, Wicked - Parte 1 di Jon M. Chu, prima metà dell'adattamento cinematografico dell'omonimo musical ispirato al Mago di Oz, debutta da noi in terza posizione raccogliendo 1.458.600 euro: la storia segue l'amicizia di Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) all'università di stregoneria, molto prima che diventino la Strega dell'Ovest e la Strega del Sud. Costato sui 150 milioni di dollari secondo Variety, Wicked ha toccato nel mondo i 164.180.000 (fonte Boxofficemojo).