Il Gladiatore II ha la più bella sequenza di battaglia mai girata da Ridley Scott, parola del regista

Parlando de Il Gladiatore II, Ridley Scott ha dichiarato che il sequel de Il Gladiatore contiene la più spettacolare battaglia della sua intera filmografia. Nello scontro c'è perfino un rinoceronte.

Se pensate che la più bella sequenza di battaglia mai girata da Ridley Scott sia quella della Battaglia di Austerlitz di Napoleon, con il ghiaccio che si rompe e i cavalli che affondano, aspettate di vedere Il Gladiatore II, anzi l'inizio de Il Gladiatore II, in cui il regista dichiara di aver superato sé stesso. E se ne è convinto lui, chi siamo noi per dargli torto?

Scott non ha fornito molte informazioni sul suddetto scontro, ma ha rivelato che Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, si scontra con un enorme rinoceronte.

A dorso di un rinoceronte Lucius supera se stesso, così come Ridley Scott

Nel corso di un'intervista a Empire, Ridley Scott ha dunque parlato della sequenza di combattimento che apre Il Gladiatore II, manifestando il suo entusiasmio per la computer grafica, che permette ormai di raggiungere traguardi importanti. Come sappiamo, nel sequel de Il Gladiatore, Lucius abita nella regione africana della Numidia, dove lo ha mandato Lucilla quando era piccolo. Gli eventi portano l'uomo a Roma in veste di gladiatore, dove si crea dei nemici e abbraccia nuovamente sua madre. Tornando alla mega battaglia, il regista ha spiegato:

Bisogna abbracciate la computer grafica e l'Intelligenza Artificiale. Posso avere a disposizione un computer in grado di leggere ogni molecola e ogni ruga sulla pelle di un rinoceronte per poi farle calzare come un guanto a un grosso pezzo di plastica che diventa così il corpo di un rinoceronte.

Ridley Scott ha poi aggiunto:

Ho questa cosa che può andare a 80 all’ora, girarsi, muovere la testa e perfino ringhiare, un rinoceronte di due tonnellate cavalcato da un uomo. È una cosa divertentissima!

Ricordiamo che Il Gladiatore II vede protagonista Paul Mescal. Nel cast ci sono inoltre Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn. Il film arriverà nelle sale nel mese di novembre.