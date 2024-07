Il Gladiatore 2: Paul Mescal e Pedro Pascal si scontrano nelle prime immagini del sequel

News Cinema

In attesa di vedere Il Gladiatore 2, al cinema a novembre 2024, Vanity Fair ha svelato le prime immagini ufficiali del sequel con Paul Mescal e Pedro Pascal!

A distanza di 20 anni dall'uscita de Il Gladiatore, Ridley Scott è tornato dietro la macchina da presa per il suo sequel - Il Gladiatore 2 - per raccontare un altro capitolo delle epiche gesta dei personaggi che sono diventati immortali con il primo film. E in attesa dell'uscita del film, attesa al cinema nel mese di novembre 2024, grazie a Vanity Fair abbiamo le prime immagini che mostrano Paul Mescal e Pedro Pascal nella pellicola.

Il Gladiatore 2, un primo sguardo a Paul Mescal e Pedro Pascal nel film di Ridley Scott

Ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo film, Il Gladiatore 2 seguirà il percorso del giovane Lucio Vero (Paul Mescal), figlio di Lucinda (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), mentre cerca di scoprire l'identità del suo vero padre e delle sue origini. Dopo la morte di Commodo e Massimo, Lucilla ha mandato in Africa il figlio, lontano dall'influenza del Senato romano e della corrotta nobiltà dell'Impero, credendo di proteggerlo.

La sua storia si svolge sotto il regno di Caracalla (Joseph Quinn), noto per il suo ruolo di Eddie Munson in Stranger Things e che sembra propenso a rivaleggiare la crudeltà che ebbe Commodo nel primo film. Ne Il Gladiatore 2 torneranno anche Derek Jacobi, nel ruolo del Senatore Gracco, Djimon Honsou, mentre tra le new entry avremo Denzel Washington, Mescal, Quinn e Pedro Pascal.

Le prime immagini diffuse da Vanity Fair mostrano l'aspetto del nuovo cast e un primo sguardo alla Lucilla di Connie Nielsen: in alcuni scatti possiamo vedere Paul Mescal lottare in un'arena insanguinata contro Pedro Pascal (che sarà un ex comandante militare ridotto in schiavitù e costretto a combattere come gladiatore). Ma abbiamo anche un irriconoscibile Joseph Quinn con una bionda chioma nel ruolo dell'Imperatore Caracalla, mentre Denzel Washington è un potente e ricco mercante, liberatosi dal giogo della schiavitù.

Ridley Scott ha rivelato di aver scelto Paul Mescal per il ruolo da protagonista dopo averlo visto recitare nell'acclamata miniserie Normal People e di aver hiesto un colloquio su Zoom mentr era impegnato a teatro a Londra con Un tram chiamato desiderio:

"L'ho incontrato e mi ha detto 'Certo, mi piacerebbe farlo. E questo è tutto: eravamo pronti e siamo partiti, è stato un incontro speciale. Era assolutamente perfetto"

Sulla trama del film, Paul Mescal ha rivelato a Vanity Fair di aver colto molto di più oltre il clangore delle armi, oltre gli scontri nell'arena e la politica corrotta dell'Impero Romano:

"Si tratta di quello che gli esseri umani sono disposti a fare per sopravvivere o per vincere. [...] Dov'è lo spazio per l'umanità, l'amore, i legami famigliari? Ti domandi se alla fine avranno la meglio sull'avidità e il potere. Si tratta di conflitti che accompagnano frequentemente la vicenda umana"

