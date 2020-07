Il gioco oscuro della seduzione: ecco la trama del thriller su una scrittrice in crisi

News Cinema

In il gioco oscuro della seduzione, una scrittrice si lancia in una simulazione molto pericolosa...

Il gioco oscuro della seduzione (2018) è un thriller diretto da Brian Skiba e interpretato da Gina Holden e Johnny Lee, dove una scrittrice ha qualche problema a creare una barriera tra finzione e realtà...

Il gioco oscuro della seduzione, qual è la trama del film

Due figli, Stephanie Petersen (Holden) è una scrittrice di successo, ma sta attraversando un momento d'impasse creativa, anche dovuto alla crisi con suo marito Kevin (Corin Nemec). Il suo matrimonio sta finendo e così, su consiglio di un'amica, si lascia andare tra le braccia di un uomo molto più giovane di lei, un ragazzo di nome Brady (Johnny Lee). Per vivere la relazione, si presenta come Vanessa, protagonista dei suoi romanzi. Quando la vita vera tornerà a bussare alla sua porta, con suo marito che vuole provare a riallacciare i rapporti, Stephanie / Vanessa capirà che troncare la relazione con lo squilibrato Brady è assai difficile...

Il gioco oscuro della seduzione, chi è la protagonista Gina Holden

La protagonista di Il gioco oscuro della seduzione è Gina Holden, una delle tante attrici che si aggirano nell'ambiente off-Hollywood, fatto di personalità anche molto quotate ma al di fuori dello star system internazionale, attive nel mondo dell'audiovisivo tra tv e cinema a distribuzione limitata. Gina Holden per esempio, classe 1975 nata nella British Columbia, ha iniziato da bambina come ballerina, continuando a praticare la danza per tutta la sua vita, prima di essere assunta a quindici anni come modella in Giappone, che considera la sua seconda patria. Ha deciso poi di proseguire gli studi in Nord America, laureandosi e prendendo lezioni di recitazione. Ha iniziato la carriera di attrice nei primi anni Duemila, apparendo come receptionist in I Fantastici 4 nel 2005, poi in diversi sequel, come Final Destination 3 e The Butterfly Effect 2 (tutti del 2006), Alien vs. Predator 2 (2007) e Saw 3D - Il capitolo finale (2010). Da allora ci sono state partecipazioni a piccole produzioni di vario tipo, più ruoli minori in serie come Psych e Suits. Di recente è stata nel cast del tv-movie Vendetta letale, nella storia molto simile a questo Il gioco oscuro della seduzione.