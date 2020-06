Il gioco del tradimento: il thriller torbido con Rachel Hunter, ex-moglie di Rod Stewart

News Cinema

Rachel Hunter, modella e attrice, è protagonista del film thriller Il gioco del tradimento, dov'è al centro di una relazione extraconiugale.

Il gioco del tradimento (film tv del 2015) è un thriller interpretato da Rachel Hunter nei panni di Lily, una madre che passa molto tempo da sola con suo figlio, mentre il marito è fuori per lavoro. Cederà alle avances di Grayson (Clayton Chitty), maestro del piccolo, uomo rinomato tra le mamme come il più sexy degli insegnanti. Quando capirà che la notte di passione si sta trasformando in una relazione morbosa, Lily cercherà di troncare, ma Grayson mostrerà allora il suo vero volto... Chi è la protagonista del film Il gioco del tradimento?

Il gioco del tradimento, la carriera della protagonista Rachel Hunter