Il film sui Bee Gees rimandato a settembre: fra Ridley Scott e la Paramount c'è maretta

L'inizio riprese del biopic dedicato ai Bee Gees è stato rimandato. La Paramount ha cambiato i termini dell'accordo con Ridley Scott e il regista si è arrabbiato.

Il film di Ridley Scott dedicato ai Bee Gees è stato rimandato a data da destinarsi e non sarà il prossimo progetto a cui il regista si dedicherà. La ragione di questo slittamento è dovuta a un disaccordo fra Scott e la Paramount. A parlarne è lo stesso filmmaker nel corso di un'intervista rilasciata a GQ.

Del biopic sul trio canoro aveva dato notizia Variety nel mese di febbraio dello scorso anno, scrivendo che le riprese del film sarebbero cominciate a inizio 2025. Così non sarà, anche perché il regista è impegnato nella pre-produzione del thriller apocalittico The Dog Stars, che inizierà a girare ad aprile.

C'è maretta tra Ridley Scott la Paramount Pictures

Per quale ragione Ridley Scott ha deciso di non procedere con il biopic sui Bee Gees? Cosa è accaduto esattamente fra il regista e la Paramount? A GQ il buon Ridley ha spiegato:

Lo studio ha cambiato carte in tavola. Ho detto: "Non potete farlo", ma loro hanno insistito, così ho risposto: "Vi avverto, me ne vado, comincio a girare il mio nuovo film". Loro non mi hanno creduto, e io allora l'ho fatto.

Scott ha aggiunto che spera di poter trovare nuovamente un accordo con la Paramount in modo da battere il primo ciak a settembre. "Non le piacevano le mie condizioni" - ha spiegato subito dopo. "Me ne andrò per la mia strada: costo parecchio ma sono fottutamente bravo!".

Ci sembra di capire che l'oggetto del contendere riguardasse la paga di Ridley Scott o al limite il budget del film. Sta di fatto che al momento è tutto fermo. La casa di produzione di Ridley Scott ha però fatto sapere che il regista riprenderà in mano il progetto in autunno, e una fonte interna alla Paramount ha confermato. Scott tiene molto a questo film, perché i Bee Gees hanno secondo lui un lato "operaio", interessante almeno quanto la rivalità tra fratelli, sempre piuttosto accesa. A complicare le cose tra di loro fu la morte del più piccolo: quell'Andy Gibb che non ne voleva sapere di unirsi al gruppo perché preferiva la carriera da solista.

A proposito di Ridley Scott e dei Bee Gees, forse alcuni non sanno che da giovane Scott voleva fare un film sui Bee Gees. Nel gruppo c'erano però dei forti contrasti e quindi l'idea di lavorare insieme veniva esclusa a priori da Barry, Robin e Maurice. Il loro manager sperava che il film potesse riunirli, e quando il regista spiegò che intendeva fare qualcosa di medievale, i cantanti accettarono. Purtroppo non fu possibile avere il budget necessario e il progetto naufragò.