il Festival di Cannes 2022 omaggerà Forest Whitaker con una Palma d'oro d'onore

L'attore Forest Whitaker riceverà una Palma d'oro d'onore nel corso della cerimonia d'apertura del Festival di Cannes 2022.

Ancora un annuncio legato al prossimo Festival di Cannes, giunto alla 75esima edizione, che svolgerà dal 17 al 28 maggio 2022 prossimi. L'attore americano di culto, Forest Whitaker, infatti, riceverà nel corso della cerimonia d'apertura una Palma d'oro d'onore. Così come accaduto lo scorso anno alla sua collega Jodie Foster e in precedenza ad artisti del calibro di Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon.

Un riconoscimento che omaggerà il suo percorso artistico brillante e una personalità rara, oltre a un impegno discreto ma concreto nelle grandi azioni umanitarie della nostra epoca. In occasione di questo riconoscimento verrà proiettato mercoledì 18 maggio in Séance spéciale il film For the Sake of Peace, diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin e prodotto da Forest Whitaker.

"34 anni fa venire a Cannea per la prima volta ha cambiato la mia vita", ha detto l'attore e produttore. "Ha confermato come dedicarmi a cercare delle relazioni differenti con l'umanità attraverso il cinema fosse la decisione giusta. È sempre un privilegio tornare in questo bel festival per proporre il mio lavoro, ma anche per essere ispirato dai più grandi artisti di questo mondo. Sono incredibilmente onorato di essere celebrato nel quadro del 75esimo anniversario del Festival".

Whitaker è venuto per la prima volta a Cannes con una delle sue interpretazioni più significative, quella del leggendario jazzista virtuoso del sassofono Charlie Parker in Bird di Clint Eastwood. Un gioiello per cui vinse il premio come miglior attore. In totale è stato per sei volte nella selezione ufficiale, di cui quattro in concorso

Tra gli altri film interpretati Platoon, Il colore dei soldi, Good Morning, Vietnam, La moglie del soldato, Ghost Dog, Smoke, L'ultimo re di Scozia, per cui ha ottenuto il Golden Globe come miglior attore. Ha anche diretto alcuni film, esordendo con Donne - Waiting to Exhale nel 1995.

"Accogliendo Forest Whitaker a Cannes ho potuto incontrare e ammirare un artista dal carisma immenso e dalla presenza luminosa", ha dichiarato il delegato generale del festival, Thierry Frémaux. "La sua filmografia è allo stesso tempo magnifica e pienamente riuscita. Ho inoltre potuto osservare da vicino le sue convizioni come uomo, l'attenzione che presta alle giovani generazioni e la sua fede in un mondo migliore alla quale contribuisce lui stesso concretamente con un impegno in prima persona per migliorarlo. Sono rari gli artisti che trovano un tale bell'equilibrio. Forest ci riesce ed è di esempio".