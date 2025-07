Il Dracula di Luc Besson: rivelati il primo poster e la data di uscita italiana

News Cinema

Sarà Lucky Red a distribuire in Italia il nuovo film di Luc Besson con Christoph Waltz, Caleb Landry Jones e Matilda De Angelis.

Dopo Dogman (2023) e l’uscita più limitata di June and John, girato durante la pandemia, Luc Besson si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova, imponente rilettura di uno dei più celebri personaggi della letteratura mondiale. Il suo Dracula vanta un budget che si aggira intorno ai 45 milioni di euro, il film francese più costoso del 2025. Per questa sua personale visione del vampiro immortale, Besson ritrova Caleb Landry Jones, già protagonista di Dogman e premiato a Cannes nel 2021 per la sua interpretazione in Nitram. Al suo fianco nel cast ci sono anche Christoph Waltz, Zoë Bleu (figlia dell’attrice Rosanna Arquette), e nientemeno che Matilda De Angelis in un altro ruolo al di fuori dei nostri confini. Qui sotto il poster del film, più in basso il trailer in inglese e francese.

Dracula: il trailer del nuovo film di Luc Besson

Dalle prime immagini del trailer si evince forte impronta gotica, con richiami visivi e atmosferici che ricordano l’indimenticabile Dracula di Francis Ford Coppola. Un’ispirazione che Besson, almeno per ora, non ha confermato ufficialmente. Il film racconta la tragica trasformazione del Principe Vladimir, che nel XV secolo rinnega Dio dopo la perdita brutale della sua amata. Da quel momento, su di lui ricade una terribile maledizione: l’immortalità. Così nasce il mito di Dracula, condannato a vagare nei secoli con un solo desiderio che lo accompagna nel tempo, ovvero ritrovare il suo amore perduto.

Dracula uscirà al cinema in Francia il 30 luglio, mentre sarà Lucky Red a distribuirlo in Italia con data di uscita fissata al 30 ottobre. Qui sotto il trailer di Dracula in versione inglese e più in basso il trailer in versione francese.