Il dio dell'amore: riprese concluse e prime immagini del nuovo film di Francesco Lagi

Dopo IL Pataffio, Francesco Lagi torna alla regia con Il dio dell'amore, le cui riprese si sono da poco concluse a Roma. Nel cast Benedetta Cimatti, Francesco Colella, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera. Ecco le prime immagini.

Seguiamo da tempo con interesse la bella carriera teatrale e cinematografica del regista e drammaturgo Francesco Lagi, che dopo Il Pataffio è tornato al cinema per la sua commedia Il dio dell'amore, da lui scritta con Enrico Audenino, le cui riprese si sono appena concluse a Roma, dopo sette settimane, e di cui sono state diffuse le prime immagini dal set (foto di Emanuela Scarpa). Nel cast che non ha bisogno di presentazioni ci sono Benedetta Cimatti, Francesco Colella, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera con Anna Bellato, Enrico Borello, Chiara Ferrara ed Elia Nuzzolo. Il film, prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios – BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con SKY, arriverà prossimamente al cinema con Vision Distribution.

Il dio dell'amore: la trama

Il Dio dell’amore è una commedia sull'amore contemporaneo, raccontato attraverso gli occhi “storici”, curiosi e indagatori di un padrino d’eccezione, il grande letterato, maestro di seduzione, poeta esperto d’amore: Ovidio, interpretato da Francesco Colella. Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, l’eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, torna dalla Roma Imperiale direttamente nella nostra contemporaneità per raccontarci questa storia.