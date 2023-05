Il delicato ruolo dell'Intimacy Coordinator arriva in Italia: intervista a Georgia Lepore

News Cinema

Le produzioni straniere di film e serie li cercano e sanno dove trovarli. In Italia ancora no, ma c'è chi si sta organizzando per la formazione all'Intimacy Coordination, nuova indispensabile professione nel settore dell'audiovisivo.

Può capitare che la storia di un film, a prescindere dal genere, contempli una scena di nudo, di sesso o con un certo grado di intimità per meglio assecondare la narrazione, secondo quanto previsto dall'autore. Il momento della sua esecuzione sul set è responsabilità tanto del personale tecnico quanto di quello artistico, ma in ultima istanza chi deve sentirsi a proprio agio sono gli attori e le attrici. Al di là del realismo ricercato che dipende sempre dalla visione e dallo stile del regista, gli interpreti potrebbero trovarsi in una situazione poco confortevole nel mettere in scena la propria intimità. Il fatto che si tratti di finzione, non li mette automaticamente al riparo dall'ambiente del set, notoriamente caotico con un via vai costante di persone.

Inutile sottolineare che nel corso del tempo siano state le donne ad aver subito pressioni psicologiche durante le riprese di film e serie, in un contesto che richiedesse intimità, e con intorno una troupe composta in prevalenza da uomini. Sulla scia del movimento #MeToo, nato in seguito allo scandalo Weinstein, l'Intimacy Coordination, ovvero il "coordinamento dell'intimità" sul set, è diventata un sostegno imprescindibile per proteggere la sensibilità degli interpreti. Per capire come l'industria dell'audiovisivo si stia orientando in Italia in questo senso, dobbiamo parlare con l'attrice, regista e doppiatrice Georgia Lepore che si è incaricata di aprire ufficialmente un dialogo con associazioni e istituzioni del nostro paese.

Georgia, solo in tempi recenti si è compreso quanto la figura dell’intimacy coordinator possa essere importante sul set di una produzione di un film o di una serie. Perché ci è voluto un movimento collettivo affinché l’industria lo capisse?

Questa è una domanda alla quale non so risponderti con precisione. Quello che so è che ho scoperto questa figura qualche anno fa mentre ero a Londra per un corso di regia alla Central School of Speech and Drama, e ho pensato immediatamente che fosse importante portarla anche in Italia. Non ne sapevamo nulla, ed era fondamentale che invece la conoscessimo e la introducessimo anche noi. Da quel momento ho cominciato a lavorare perché questo fosse possibile e sono riuscita a organizzare con le mie colleghe Sara Palma e Manuela Parodi (nel frattempo diventate con me socie fondatrici della IC Italia) la Giornata di Introduzione alle Pratiche dell’Intimacy Coordination del novembre scorso.

Avete già organizzato un primo incontro per introdurre questa nuova professione ai colleghi del set?

Sì, abbiamo ospitato da Londra Yarit Dor della Moving Body Art, tra le più attive e conosciute in UK e all’estero, e abbiamo invitato cast e crew: la mattina gli attori e gli allievi attori del CSC, il pomeriggio tutte le figure che intorno agli attori girano, a cominciare da agenti e casting, registi, aiutoregisti, truccatori e costumisti, per “presentargli" questa figura e raccontargli cosa fa e come può rendere sicuro e quindi migliorare il lavoro di tutti. Abbiamo avuto il sostegno dell’Assessorato alla Cultura nella persona di Valeria Allegritti, ricettiva e disponibile, e l’ospitalità di Daniele Taddei nei suoi Studios. Una bella giornata. Sicuramente ha aiutato il fatto che oggi le grandi produzioni estere che impiegano già da un po’ questa figura, cominciano a richiederla anche sui loro set italiani. Quindi il momento era giusto. Abbiamo avuto tra il pubblico, anche persone di Netflix e Amazon, una piacevole sorpresa.

Quanto è richiesto oggi all’estero un intimacy coordinator?

All’estero è ormai di regola sui set quasi ovunque. E in molti paesi è presente anche per le produzioni teatrali, in USA e UK per esempio.

Com’è la situazione in Italia?

Siamo all’inizio. Per ora le produzioni che vogliono un IC devono farlo venire dall’estero. Non ci si può improvvisare IC, bisogna seguire dei corsi che hanno un monte ore di teoria, di pratica e di aggiornamento su vari temi che spaziano dal LGBTQ+ a materia di legge e psicologia, e alla fine si ottiene una certificazione, fondamentale per lavorare. IC italiane certificate ancora non ce ne sono e ci stiamo organizzando per formarne. Ma non tutti ancora hanno ben chiara la funzione di questa nuova figura, e non tutti la vedono di buon occhio. Bisogna lavorare molto sul tessuto sociale del nostro paese che è un po’ indietro su certi argomenti. Spesso non è considerato "un lavoro serio” neanche quello dell’attore, figuriamoci una figura del genere messa lì a sua tutela.

Istituzioni e associazioni italiane sono produttive al riguardo?

L’unica associazione di categoria IC presente in Italia siamo noi, appena costituite. E come dicevo siamo produttivissime, sia per la formazione, sia per la divulgazione; siamo in contatto con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Scuola di Cinema Volonté che si sono dimostrate molto interessate e aperte a una collaborazione, e ne siamo molto felici: gli allievi di oggi sono il cinema di domani.

Chi desidera avvicinarsi a questa specializzazione quale background deve avere?

Sicuramente esperienza del lavoro di set o di palcoscenico, ma anche e soprattutto conoscenza del corpo, lo “strumento di lavoro” dell'attore e una predisposizione all’ascolto, all’empatia. Non è solo un lavoro “tecnico” sui corpi degli attori quello dell’IC , è anche una tutela psicologica ed emotiva del loro essere, mentre lavorano.

Che cosa state organizzando ora? Quali sono i prossimi step?

Il primo passo è formare IC italiane certificate che possano sì lavorare sui set italiani ed esteri, ma anche a loro volta formare altre IC in modo che non si debba più ricorrere all’estero per averle. Stiamo organizzando il primo corso di formazione per IC in Italia con un partner molto importante e interessante, a breve uscirà la notizia, quindi... stay tuned.