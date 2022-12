Il Corsetto dell'Imperatrice: Vickie Krieps è l'Imperatrice Sissi in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Sarà al cinema dal 7 dicembre, distribuito da BIM, Il Corsetto dell'Imperatrice, il film che vede Vicky Krieps nei panni di una imperatrice Sissi quarantenne intensa e inquieta, affamata di conoscenza e di vita. La possiamo ammirare in una clip in anteprima esclusiva del film, che rappresenta l'Austria agli Oscar 2023.

Premio Un Certain Regard per la migliore interpretazione al Festival di Cannes 2022, candidato ai tre Premi EFA (miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista), Il Corsetto dell'Imperatrice è anche il film scelto dall'Austria per rappresentarla agli Oscar 2023. Il film diretto da Marie Kreutzer, vede una straordinaria Vicky Krieps, l'attrice rivelata dal film di Paul Thomas Anderson Il filo nascosto, nei panni di un'intensa, inedita e audace Imperatrice Sissi. In attesa di vedere il film al cinema dal 7 dicembre, ve ne mostriamo una clip ufficiale in anteprima esclusiva:



Il corsetto dell'Imperatrice: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima Esclusiva del Film - HD

Il Corsetto dell'Imperatrice: la trama ufficiale il trailer in italiano del film

L'imperatrice Elisabetta d'Austria è idolatrata per la sua bellezza e famosa in tutto il mondo per essere una fonte di ispirazione per le nuove tendenze di moda. Ma nel 1877, ‘Sissi’ celebra il suo quarantesimo compleanno e deve combattere per preservare la sua immagine pubblica allacciando il suo corsetto in modo sempre più stretto. Mentre, nonostante il suo volere, il suo ruolo si riduce a mero atto performativo di presenza, la sete di conoscenza di Elisabetta e il suo entusiasmo per la vita la rendono sempre più irrequieta a Vienna.

Inizia a viaggiare in Inghilterra e in Baviera, si reca a fare visita ad ex amanti e amici di vecchia data, alla ricerca dell'eccitazione e della determinazione che provava in gioventù. Con un avvenire di doveri strettamente cerimoniali già fissato che l'attende, Elisabetta si ribella contro l'immagine iperbolica di se stessa e architetta un piano per tutelare il suo lascito culturale.

Il corsetto dell'Imperatrice: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

foto: © Robert Brandstätter Graded