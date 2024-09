Il Corpo: il trailer del thriller di Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini

News Cinema

Arriva al cinema il 28 novembre il nuovo film di Vincenzo Alfieri, il thriller Il corpo, con Claudia Gerini e Giuseppe Battiston nei ruoli principali. Ecco il suggestivo trailer.

Arriverà al cinema il 28 novembre Il Corpo, il nuovo film di Vincenzo Alfieri, che da un passato da attore è giunto alla regia, dimostrando tutta la sua passione per il cinema di genere, che qua declina nella sua variante poliziesca/thriller/giallo/mystery. Interpreti principali sono Giuseppe Battiston e Claudia Gerini, con un notevole cast di supporto composto da Andrea Di Luigi, Andrea Sartoretti, Amanda Campana e Rebecca Sisti. Il Corpo è stato realizzato in co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures, che ne hanno appena diffuso il suggestivo trailer.

Il Corpo: la trama

La morte improvvisa di Rebecca Zuin (Claudia Gerini), un'affascinante e carismatica imprenditrice, getta un'ombra su chiunque le fosse vicino. Quando il suo corpo sparisce senza lasciare traccia dall'obitorio, l'ispettore Cosser (Giuseppe Battiston) viene incaricato di risolvere un caso che si fa subito intricato. Anche se i sospetti ricadono sul giovane marito, Bruno Forlan (Andrea Di Luigi), tutte le persone che le erano accanto sembrano avere un movente per volerla morta ma l’ispettore Cosser ha le idee molto chiare su come possono essere andati i fatti. E a un certo punto il cadavere scompare. La storia si svolge durante una lunga notte che, come una ragnatela, si dipana tra flashback che si fondono col presente, piste false e indizi apparenti.