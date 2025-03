Il Conte di Montecristo, Regé-Jean Page sarà il protagonista del nuovo adattamento del romanzo di Dumas

News Cinema

Il Conte di Montecristo torna al cinema con un nuovo adattamento con protagonista Regé-Jean Page, ex star di Bridgerton.

I fan di Regé-Jean Page e di Simon, Duca di Hastings in Bridgerton saranno delusi di non vederlo ritornare nelle successive stagioni della popolare serie Netflix, ma avranno la possibilità di vedere presto l'attore in un nuovo progetto: l'adattamento de Il Conte di Montecristo, popolare romanzo di Alexandre Dumas padre.

Come riporta Deadline, Regé-Jean Page è stato scelto per interpretare Edmond Dantès in un nuovo adattamento del romanzo di Dumas, Il Conte di Montecristo. La sceneggiatura del film sarà curata da Patrick Ness e la produzione è stata affidata allo studio indipendente Department M, fondato da Mike Larocca e Michael Schaefer, e alla casa di produzione, A Mighty Stranger, fondata dall'ex star di Bridgerton e da Emily Brown. Nella lunga storia di adattamenti del romanzo de Il Conte di Montecristo non possiamo non citare il kolossal diretta dai registi Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e nella quale la parte di Edmond era affidata a Pierre Niney, arrivato al cinema nel 2024. Nelle trasposizioni per la tv, la più recente e che ha riscosso un enorme successo è la miniserie Il Conte di Montecristo co-prodotta da Francia e Italia e con protagonisti Sam Claflin e Jeremy Irons, andata in onda su Rai1 a febbraio 2025.

Regé-Jean Page ha manifestato grande entusiasmo per il progetto e ha dichiarato che portare il lavoro di Alexandre Dumas sul grande schermo al pubblico di tutto il mondo è un privilegio e un onore:

"Il motivo per cui sono entrato in questo settore è che amo le narrazioni audaci, avventurose e che hanno un'anima. Questa è la spina dorsale di tutto ciò che stiamo realizzando. Lavorando insieme a degli incredibili collaboratori, A Mighty Stranger sta costruendo una serie di progetti creativi che amplieranno le visioni culturali attraverso il puro intrattenimento. Questo è il motivo per cui siamo così entusiasti di portare al pubblico di tutto il mondo Il Conte di Montecristo, sbloccando le profondità del lavoro di Dumas in modi mai visti prima".

Page è diventato noto al pubblico per aver interpretato il Duca di Hastings nella prima stagione di Bridgerton, ruolo che gli è valso la nomination agli Emmy e a due Screen Actors Guild Awards. Ha recitato nell'adattamento del popolare gioco D&D, Dungeons&Dragons: l'onore dei ladri, in The Gray Man dei fratelli Russo e lo vedremo presto nel film di Steven Sodenbergh Black Bag al fianco di Michael Fassbender e Cate Blanchett.