Il commovente discorso dell'attore di CODA agli Oscar 2022: Troy Kotsur è il primo uomo non udente a vincere il premio

La vittoria dell'Oscar 2022 per il miglior attore non protagonista da parte di Troy Kotsur per il film CODA è stata uno dei momenti più belli della cerimonia degli Academy Awards. Ecco il discorso dell'attore e la dedica del premio al padre paralizzato e alla comunità sorda.

Ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior attore non protagonista nell'edizione 2022 degli Academy Awards è stato Troy Kotsur, che ne I Segni del Cuore - CODA interpreta il padre della giovane protagonista (Emilia Jones). Naturalmente l'attore, che ha ricevuto la statuetta dorata dalle mani della tenera e sorridente Youn Yuh-jung, si è commosso. Una parte del pubblico ha applaudito con la lingua dei segni e, per parlare, Kotsur ha dovuto passare il trofeo all'attrice che lo scorso anno ha vinto il premio come migliore non protagonista (per Minari). Con in testa un cappello nero, Kotsur ha fatto il suo discorso di ringraziamento, che vi riportiamo per intero.

Il discorso di ringraziamento per l'Oscar

Ecco cosa ha detto Troy Kotsur alla platea del Dolby Theatre durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. L'attore è il secondo membro della comunità sorda a ricevere l'ambito premio: la prima era stata Marlee Matlin per Figli di un Dio minore nel 1987:

E’ meraviglioso partecipare a questa avventura. Non riesco a credere di essere qui. Ringrazio di cuore tutti i membri dell'Academy per aver apprezzato il mio lavoro. E’ davvero straordinario che il nostro film CODA abbia raggiunto il mondo intero, persino la Casa Bianca. Hanno invitato il cast di CODA a visitarla e a fare un tour. Abbiamo conosciuto il Presidente Joe Biden e Dr. Jill (la First Lady ndr), e avevo preso in considerazione l'idea di insegnare loro qualche parolaccia nella lingua dei segni, ma Marlee Matlin mi ha detto di comportarmi educatamente, quindi stai tranquilla, Marlee, nel mio discorso di oggi non lancerò nessuna bomba con la "f". Invece, voglio ringraziare di cuore tutti i favolosi palcoscenici per non-udenti dove mi è stata concessa l’opportunità di sviluppare le mie doti attoriali. Grazie. Di recente ho letto un libro di Steven Spielberg, che sostiene che la definizione migliore per un regista sia "un esperto comunicatore". Sian Heder, sei il miglior comunicatore di sempre, e la ragione per cui lo sei è che hai messo insieme il mondo sordo e quello non sordo. Sei il nostro ponte, e il tuo nome resterà sempre su quel ponte, il Sian Heder Bridge, qui a Hollywood. A sostenerlo sono stati Apple, il Sundance, tutti i componenti del cast e della troupe, i nostri produttori e la comunità di Gloucester, nel Massachusetts. E quindi voglio dire: "Hey, pescatori, hey, Popeye, non dimenticate di mangiare i vostri spinaci. Nella mia famiglia il più bravo nella lingua dei segni era mio padre, ma ha avuto un incidente d'auto ed è rimasto paralizzato dal collo in giù, e quindi non ha più potuto esprimersi attraverso i segni. Papà, ho imparato tantissimo da te, ti vorrò sempre bene, sei il mio eroe. Grazie ai miei fan più accaniti: mia moglie, mia figlia Kyra e la mia città Mesa, in Arizona, e il mio manager Mark Finley e la mia squadra. Voglio solo dire che dedico questo premio alla comunità sorda, alla comunità CODA (figli di adulti sordi ndr) e alla comunità dei disabili. Questo è il nostro momento. Lo dedico anche a mia mamma, mio papà e a mio fratello Mark. Oggi non sono qui, ma guardatemi, ce l'ho fatta. Vi voglio bene, grazie.

Troy Kotsur received a standing ovation at the 94th Academy Awards after he became the first deaf male actor to ever win an Oscar — watch his acceptance speech #Oscars pic.twitter.com/f8753VxLh0— NowThis (@nowthisnews) March 28, 2022

La carriera e i premi di Troy Kotsur

Troy Kotsur è nato il 26 luglio del 1968. Ha frequentato la Scuola per Sordi dello Stato di California, la Californian School for Deaf, imparando la lingua dei segni americana. È sposato con la collega Deanne Bray (anche lei sorda) da cui ha avuto una figlia, Kyra Monique Kotsur, udente. Nel 1991 Troy ha fondato, insieme a Ed Waterstreet, il Deaf West Theatre. Nel 2017 ha recitato nel film di Joel Schumacher Number 23 e nel 2013 ha realizzato il suo primo film, No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie. Nella carriera di Kotsur ci sono anche serie tv come CSI: New York, Scrubs, Criminal Minds, The Mandalorian. Troy Kotsur ha ricevuto numerosi altri premi per I segni del cuore - CODA:

Premio BAFTA 2022 - Miglior attore non protagonista

Boston Society of Film Critics 2021 - Miglior attore non protagonista

Critics' Choice Awards 2022 - Miglior attore non protagonista

Gotham Independent Film Awards 2021 - Miglior attore non protagonista

Screen Actors Guild Award 2022 - Miglior cast cinematografico