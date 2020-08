Il circolo degli inganni, il thriller su un fatale scambio di coppia

News Cinema

In Il circolo degli inganni con Dana Davis, una coppia accetta una proposta per alleggerire un momento difficile, ma c'è un grave problema...

Il circolo degli inganni (2019) è un thriller torbido incentrato su un fatale scambio di coppia che dà inizio a un tragico incubo: il film per la tv è diretto da Jessica Janos e interpretato da Dana Davis e Jesse Ruda. Concentriamoci sulla storia del film e scopriamo chi l'ha realizzato e interpretato.

Il circolo degli inganni, la trama del thriller

In Il circolo degli inganni, il matrimonio tra Lori (Dana Davis) e Grant (Jesse Ruda) è in crisi, dopo un aborto spontaneo e un menage sempre meno convinto. Decidono di cambiare aria, lasciando la città e trasferendosi in una zona periferica, vicini a due vecchi amici, Derek e Rachel, dalle abitudini un po' particolari. E' abbastanza evidente che il party privato a cui Lori e Grant sono subito invitati è un'occasione per scambi di coppia. Lori non è convinta, ma sente di non aver nulla da perdere, per cercare di salvare il suo legame con Grant. La donna ha allora un incontro sessuale con un seduttivo vicino di casa, Noah, che si rivela però presto ossessionato da lei: come se non bastasse, ci scappa il morto ed è Grant a essere accusato dell'omicidio. Non può essere stato lui...

Il circolo degl inganni, chi sono gli autori e gli attori del film tv

Di Il circolo degli inganni è regista Jessica Janos, un'autrice di cortometraggi con all'attivo un film per le sale, Appuntamento con la morte (2016), dove un'altra donna veniva presa di mira da uno psicopatico, questa volta rispondendo a un annuncio online. Ultimamente si è occupata della serie distopica Perfect Chaos, dove ha anche recitato.

La protagonista di Il circolo degli inganni è Dana Davis, classe 1978, piuttosto attiva in tv sin dai primi anni Duemila: cantante nel gruppo Necessity, è apparsa tra il 2004 e il 2005 nei cast corali di Nata per vincere e Coach Carter, per poi avere ruoli abbastanza regolari in serie come The Nine, Heroes e 10 cose che odio di te. Ultimamente ha scoperto una vocazione al doppiaggio di serie animate, avendo partecipato alle versioni originali di Marco e Star contro le forze del male, She-Ra e le Principesse Guerriere e Craig.