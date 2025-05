Il Cinema in Piazza, presentato il programma dell'undicesima edizione

News Cinema

Torna ad animare l'estate romana la manifestazione promossa dalla Fondazione Piccolo America: dal 1 giugno al 13 luglio 2025, torna a riempire di storie e di volti tre piazze di Roma: San Cosimato, il Parco della Cervelletta e Monte Ciocci (ma non manca ovviamente il Cinema Troisi).

Dal 1° giugno al 13 luglio torna per animare l’estate romana una manifestazione che gli abitanti appassionati di cinema della Capitale ben conoscono, dato che quest’anno è arrivata alla sua undicesima edizione e lo scorso anno ha fatto registarre oltre 120mila presenze.

Parliamo ovviamente di Il Cinema in Piazza, la rassegna di film organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America che propone gratuitamente in tre piazze di Roma - San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, sempre affiancandosi al quarto luogo figlio della manifestazione, il Cinema Troisi - film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese.

Il programma di quest’anno conta 94 proiezioni complessive a ingresso gratuito, di cui 35 con incontri speciali ed è caratterizzato da un’attenzione profonda e appassionata alle sottoculture e alle loro rappresentazioni cinematografiche: da The Warriors (I Guerrieri della notte) di Walter Hill fino agli hooligans di Lexi Alexander, passando per i mods di Franc Roddam e i giovani punk della Berlino Est di Annekatrin Hendel raccontati dalle fotografie di Sven Marquardt, il buttafuori più temuto d’Europa.

Gli incontri si apriranno domenica 1 giugno a San Cosimato con Paola Cortellesi che, in dialogo con Antonio Monda, presenterà un caposaldo del cinema italiano del secondo Novecento, Una giornata particolare di Ettore Scola, restaurato in 4K da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Surf Film.





Tra gli ospiti della manifestazione di quest’anno ci sono: Paola Cortellesi, Leos Carax, Susanna Nicchiarelli, Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori, Roberto Pantaleoni, Walter Hill, Priscilla Drag, Michele Riondino, Vanessa Scalera, Enrico Tomei, Albert Serra, Sven Marquardt, Asia Argento, Lexi Alexander, Riccardo Scamarcio, Luca Lucini, Maria Chiara Augenti, Slavoj Žižek, Fabio e Damiano D’Innocenzo, Daniele Luchetti, Domenico Starnone, Margherita Vicario, Bennett Miller, Franc Roddam, Gia Coppola, Massimo D’Anolfi, Martina Parenti, Brian Selznick, Ari Aster, Marcello Cesena e il cast di Sensualità a Corte, Brady Corbet, Mona Fastvold, Daniel Libeskind, Alba Rohrwacher, Ali Sethi, Laura Citarella, Joe Wright, Luca Marinelli.

Retrospettive saranno dedicate a: Roberto Rossellini, John Carpenter, Charlie Chaplin e Buster Keaton, Franca Valeri, Il cinema in stop motion, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, Judd Apatow, Roald Dahl, Claire Denis, Park Chan-wook, Selezionati da Criterion Collection.

All’indirizzo www.ilcinemainpiazza.it il programma completo con date, orari e nomi degli ospiti previsti per ogni proiezione.