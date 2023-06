Il cinema contro la fine del mondo: Charlotte Rampling e Jonathan Nossiter presentano Last Words

News Cinema

Film su un futuro distopico nel quale l'umanità si sta rapidamente estinguendo, Last Words è un invito a rispettare l'ambiente e a riacquistare dignità e voglia di stare insieme attraverso il cinema. La regia è di Jonathan Nossiter, che insieme a Charlotte Rampling ha incontrato oggi la stampa.

Jonathan Nossiter è un regista, un fotografo, un sommelier e un agricoltore, e infatti si presenta alla Casa del Cinema di Roma, per mostrare alla stampa il suo nuovo lungometraggio di finzione, armato di una salsa di pomodoro home-made dal sapore paradisiaco. Charlotte Rampling la offre, spalmata su fette di pane ai cereali, a qualche giornalista fuori dalla sala della proiezione, come se fosse sempre stata una cuoca prima che un'attrice. I gesti di entrambi gli artisti, guarda caso, sono perfettamente in linea con ciò di cui racconta Last Words, film profetico ambientato in un futuro distopico nel quale l'umanità si sta velocemente estinguendo. Inutile dire che la colpa è del genere umano, e che quindi Nossiter ci invita al rispetto della natura e alla salvaguardia di un pianeta sempre più vilipeso e sfruttato. Lo fa attraverso un liberissimo adattamento di "Mes derniers mots" di Santiago Amigorena, in cui ha affidato il ruolo del protagonista Kal, alias l'ultimo uomo della Terra, a Kalipha Touray, un esordiente.

Separandoci con dolore dalle prelibatezze dell'orto di Jonathan Nossiter, ci sediamo in prima fila nella sala cinema e ascoltiamo innanzitutto il regista che spiega la genesi del suo film: "Ho letto il romanzo di Amigorena, che mi piace chiamare 'una poesia in prosa di 80 pagine', 10 anni fa e mi è subito piaciuto il suo essere un omaggio al potere che la letteratura ha di dare dignità all'uomo anche nelle circostanze più barbariche. La storia che il libro narra mi ha toccato profondamente e mi ha fatto pensare al cinema, che già 10 anni fa stava scomparendo, almeno nella forma che abbiamo conosciuto per 120 anni. Sarebbe stupido e pretenzioso sostenere che il cinema è morto, però l’atto sociale e politico di stare insieme al buio e sognare collettivamente guardando verso l'alto sta velocemente sparendo, un po’ come è accaduto con l’opera lirica. Quando ho cominciato a fare questo lavoro, il cinema occupava uno spazio culturale, sociale e politico essenziale. Inoltre era profondamente democratico, dal momento che tutti andavano al cinema. Volevo raccontare l'atto di vedere un film non con uno sguardo cinico e disilluso, ma come se avesse un valore quasi sacro, una capacità di darci sollievo proprio come fanno un prete o uno psichiatra".

Nossiter dice la sua anche sulla fine del mondo e sui danni che la razza umana ha provocato al pianeta: "Ci troviamo a vivere in un mondo che sta collassando. Il riscaldamento globale non è affatto una fantasia. Quando ho cominciato a preparare Last Words con Charlotte, che non è solo un'attrice ma un’artista a 360°, avevamo già l'impressione di essere sull'orlo dell’abisso. Stiamo vivendo come se fossimo nel 1939. Tutti gli scienziati si trovano d'accordo nel sostenere che stiamo assistendo alla fine del mondo. Noi continuiamo a comprare cellulari, a spendere, e invece abbiamo bisogno di persone che possano ridare una speranza al pianeta. Il cinema è sicuramente uno dei migliori strumenti per metterci insieme e per riportare nel mondo la tenerezza, che poi è la percezione dell'altro seduto accanto a noi".

La parola passa poi a Charlotte Rampling. L'attrice sorride, è vestita in maniera semplice ma molto chic e ha i capelli corti. Ai giornalisti spiega il sì a Nossiter e alla sua distopia: "Il motivo principale che mi spinto ad accettare di far parte di Last Words è stato questo signore qui che fa il regista e che è un caro amico con il quale avevo già girato due film. Anche io ho letto il libro, che mi ha molto colpito, poi sono cominciate interminabili chiacchierate. Jonathan veniva a Parigi dall'Italia e parlavamo per ore. Il film ha cambiato forma diverse volte, anche perché era difficile portare un'opera fatta di parole al cinema. Volevamo evitare di fare un film verboso. È chiaro che un libro è fatto di parole, e le parole ci aiutano a immaginare dei mondi che nel libro non vediamo, ma dal momento che Jonathan è un regista molto molto visivo, le parole devono venire dopo i sentimenti e dopo le immagini".

Il personaggio di Charlotte Rampling è una donna di nome Batlk che incontriamo a metà film e che fa parte di una comunità di sopravvissuti. All'inizio il regista aveva proposto all'attrice di ricoprire il ruolo poi andato a Nick Nolte: quello di un uomo anziano che si fa chiamare Shakespeare, che vive dove prima c'era la Cineteca di Bologna e che insegna a Kal come si proietta un film. "Batlk" - svela la Rampling - "è nata dalle mie infinite conversazioni con Jonathan e dalle nostre comuni visioni, o meglio dalla nostra profonda comprensione dello stato del mondo. Non sappiamo da dove venga questa donna né quale lingua parli esattamente, nonostante pronunci parole in tedesco. A un certo punto Batlk semplicemente appare, e se sorride tutto il tempo, è perché anche io non smettevo di sorridere quando ero sul set. Batlk è una scheggia impazzita, e certamente si dimostra un po’ folle quando salta addosso a Kal che è giovane. Questa cosa razionalmente potrebbe non avere senso, ma se decidi di fare un film come il nostro, a un certo punto devi lasciarti andare, seguire quello che senti, che hai dentro e che vuoi raccontare".

Anche Charlotte Rampling esprime la sua preoccupazione per le sorti della Terra: "Stiamo maltrattando il nostro pianeta, mentre ci sono tante cose bellissime che potremmo fare. Nel film si vede in che maniera il mondo è stato distrutto, ma attraverso il mio personaggio riusciamo a far capire allo spettatore che possiamo arrestare la tendenza verso la fine del mondo con l'amore, l'empatia, la comprensione, l'apertura verso gli altri. Ci stiamo tanto preoccupando del fatto che stiamo distruggendo il nostro pianeta, ma io credo che il pianeta distruggerà noi molto molto prima. Il nostro pianeta è molto più resistente di noi. Sarà lui a finirci e non viceversa".

La felicità che Charlotte Rampling provava sul set non era da meno dell'esaltazione che avvertiva Jonathan Nossiter: "La gioia di fare cinema è come la gioia di vivere. Io sentivo un forte desiderio di lavorare con carissimi amici e con persone coraggiose come Kalipha, che è un ragazzo che ha affrontato cose enormi per arrivare in Italia, per essere accolto da qualcuno ma non da tutti. Abbiamo impiegato 2 anni e mezzo a trovarlo. Abbiamo testato molti attori talentuosi, che sapevano cosa fare e come fare, insomma come comportarsi su un set. Ma noi volevamo una persona spontanea e soprattutto non cinica. Kalipha veniva da un campo di rifugiati, e quando è partito per raggiungerci, aveva solo 16 anni".

Chiamato in causa, Kalipha Touray parla della sua esperienza sul set: "Non è stato affatto facile lavorare accanto a personaggi come Nick Nolte, Stellan Skarsgard e Charlotte Rampling. È stato un po’ come il primo giorno di scuola: non capivo assolutamente cosa stesse succedendo, perché non sapevo veramente nulla, non sapevo cosa volesse dire girare un film, quindi ero confuso, e all'inizio non ho fatto altro che guardare i miei colleghi. Poi guardavo Jonathan, che a volte si innervosiva. Ho capito solo alla fine che, se mi dava indicazioni fin troppo precise, era perché voleva che mi sentissi a mio agio e che riuscissi a migliorare.