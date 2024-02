Il Centro Sperimentale di Cinematografia annuncia a Berlino il progetto "Diaspora degli artisti in guerra"

News Cinema

Presentata nel corso della Berlinale 74 la prima iniziativa promossa dal nuovo presidente del CSC Sergio Castellitto. Ecco di cosa si tratta.

Presso l'Hotel Grand Hyatt, uno dei luoghi simbolo del Festival di Berlino che si sta svolgendo nella capitale tedesca, e che vi stiamo raccontando film dopo film, si è tenuto un incontro istituzionale del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, per annunciare una delle prime iniziative del nuovo presidente Sergio Castellitto.

Alla presenza alla presenza del Consigliere del CdA Vincenzo Mannino, e del responsabile della comunicazione Steve Della Casa, il CSC ha presentato “Diaspora degli artisti in guerra”: una tre giorni di incontri con registi, autori e interpreti provenienti dalla aree di guerra del mondo saranno coinvolti con l’obiettivo di raccontarsi e confrontarsi sul senso del loro lavoro cercando di comprendere come il cinema abbia affrontato e stia affrontando, al giorno d’oggi, il tema della guerra. Il progetto è in preparazione per giugno 2024 e sarà accolto nella storica sede romana del Centro Sperimentale di Cinematografia; a contribuire all’organizzazione saranno gli stessi docenti, dirigenti, allievi e le sedi esterne del Centro Sperimentale di Cinematografia.

La cura dell'iniziativa è stata affidata allo stesso Della Casa, a Massimo Causo, Giulio Sangiorgio e Alyona Shumakova.

Ecco il video diffuso preparato per la stampa e poi diffuso via Instagram da Sergio Castellitto per annunciare l'iniziativa: