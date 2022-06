Il canto delle cicale: il trailer del nuovo documentario di Marcella Piccinini

News Cinema

Debutta in anteprima assoluta al 18° Biografilm Festival, nella sezione Concorso Biografilm Italia, Il canto delle cicale, il nuovo documentario di Marcella Piccinini, allieva di Marco Bellocchio e autrice del pluripremiato film La mia casa, i miei coinquilini, il lungo viaggio di Joy Lussu, storia della partigiana, scrittrice, attivista per i diritti delle donne che nel 2016 è stata raccontata dalla voce di Maya Sansa.

Questo nuovo film, che Piccinini ha scritto con Marianna Cappi e che ha montato con la preziosa supervisione di Aline Hervé, è un intenso racconto autobiografico della malattia della madre, in cui l’autrice ricostruisce la storia del rapporto madre - figlia in forma di diario, con le testimonianze tra gli altri di Franco Piavoli e Gianni Sofri, le poesie di poeti cari tra cui Gianni Rodari e Luciano De Giovanni, il nonno della Piccinini, e le canzoni di De Andrè mixate alle musiche di Marco Biscarini (già autore della colonna sonora del lavoro su Joyce Lussu).

Sarà proiettato mercoledì 15 giugno alle ore 21.30 presso la Sala Scorsese del Cinema Lumière, alla presenza dell’autrice.

“Ascoltavamo due tipi di musica a casa. Quella classica, quando c’era papà. E De André e Guccini, che esprimevano la tua voglia di ideali e di libertà, e che mi dicevi di spegnere prima che lui tornasse dal lavoro. Vivevamo due vite. Una insieme a papà e una quando lui era fuori: arrivavano allora Natascia, Consuelo, Roberto. Arrivava la magia. Adoravi il motto di Don Milani, “I care”. Maestra lo sei rimasta tutta la vita. Ora ti vedo sullo schermo dello smartphone. Viviamo tutti in bolle isolate che non possono decollare e incontrarsi. Penso continuamente alle modalità per accorciare le nostre distanze, per toglierti da quell’isolamento che ti ha inghiottito”.