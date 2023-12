Il Cacciatore torna al cinema dal 22 al 24 gennaio: ecco il trailer della versione restaurata

News Cinema

Il 22, 23 e 24 gennaio, a 45 anni dal suo debutto in sala, ritorna al cinema Il Cacciatore, capolavoro di Michael Cimino con Robert De Niro e Christopher Walken. Gli spettatori vedranno il film in una versione restaurata in 4k di cui è appena stato diffuso il trailer.

Torna al cinema, il 22, 23 e 24 gennaio, uno dei film più belli di Michael Cimino interpretato da un grandissimo Robert De Niro. A 45 anni dalla sua uscita, sarà possibile rivedere, grazie a Lucky Red e in versione restaurata in 4k, Il Cacciatore, che nel 1979 si è aggiudicato 5 Oscar: miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista (Christopher Walken), miglior montaggio, miglior sonoro.

Il Cacciatore: storia di un film difficile, curiosità e cast

Il Cacciatore è uno dei film che raccontano nella maniera migliore l’impatto sull'America dell'inutile e pretestuosa guerra del Vietnam, conflitto fisicamente e psicologicamente estenuante non solo per chi era andato a combattere nel Sudest asiatico, ma anche per chi era rimasto a casa condurre la vita di sempre. Tra film bellico e romanzo di formazione, Il Cacciatore ha avuto il grande pregio di riflettere sulla solitudine e sul modo in cui la guerra cambia, quasi sempre in peggio, l'essere umano. Uno dei punti di forza del film, che ebbe alterne vicende produttive e fu girato in parte in Thailandia, è il cast. Ne facevano parte, oltre a De Niro e Walken, anche Meryl Streep, John Savage e John Cazale, che riuscì a recitare con grandissima fatica, essendo malato di cancro ai polmoni, e che morì prima della fine delle riprese. All’epoca l'attore era il compagno di Meryl Streep.

La lavorazione de Il Cacciatore fu molto difficile, e infatti Robert De Niro dichiarò che nessun film l'aveva mai spossato tanto. Per la scena di un salvataggio in elicottero, né lui né John Savage furono sostituiti da controfigure, con il risultato che entrambi rimasero feriti, e se Bob si preparò per il ruolo andando a incontrare veri operai di un'acciaieria, Christopher Walken ottenne la parte di Nick in seguito a una dieta a base di riso e banane.

La trama de Il Cacciatore e il trailer della versione restaurata

Ecco la sinossi ufficiale de Il Cacciatore, seguita dal trailer della versione restaurata in 4k:

Mike (De Niro), Nick (Walken) e Steven (Savage) lavorano in un'acciaieria di Clayton, Pennsylvania, e nel tempo libero cacciano cervi.

Quando Steven sta per sposarsi e gli amici vengono chiamati alle armi per prestare servizio in Vietnam, organizzano una festa combinata di matrimonio e addio.

La guerra sarà per loro un'esperienza terribile. Riusciranno a fuggire, ma niente sarà più come prima.