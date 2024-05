IF - Gli amici immaginari, il regista: "Voglio che crediate in qualcosa di più grande", il video backstage

News Cinema

John Krasinski, a questo giro da sceneggiatore e regista, spiega in un video backstage la poetica dietro al suo IF - Gli amici immaginari, il film per famiglie interpretato da Ryan Reynolds e Cailey Fleming.

Una movimentata fiaba dove un uomo e una ragazzina sono in grado di vedere i sogni dell'infanzia, abbandonati da bambini e bambine ormai cresciute: questo è IF - Gli amici immaginari, nuova fatica da regista di John Krasinski, interpretata da Ryan Reynolds e dalla giovane Cailey Fleming. Nel videobackstage che vi proponiamo, attori e regista spiegano l'obiettivo poetico di questa fiaba per famiglie, spiegando qualcosa dello spirito che ne ha animato la lavorazione.



IF - Gli Amici Immaginari: Un Video Backstage ci racconta "Il mondo degli amici immaginari" - HD

IF - Gli amici immaginari, una sfida diversa per John Krasinski