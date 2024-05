IF - Gli amici immaginari è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

La fiaba per famiglie di John Krasinski con Ryan Reynolds vince al botteghino italiano del weekend, seguita da Il Regno del Pianeta delle Scimmie e dall'horror Abigail.

IF - Gli amici immaginari ha debuttato in vetta al boxoffice italiano del weekend, con 755.400 euro (fonte Cinetel): nel lungometraggio scritto e diretto da John Krasinski, Ryan Reynolds e Cailey Fleming sono un uomo e una ragazzina in grado di vedere gli amici immaginari abbandonati da bambini e bambine quando sono cresciuti. Il film è partito piuttosto bene anche negli USA, con 35 milioni di dollari in linea con le aspettative (Boxoffice Pro). Il totale mondiale incassato alla partenza è di 59.000.000 di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 110 milioni (fonte Deadline).

Slitta in seconda posizione Il Regno del Pianeta delle Scimmie: è il sequel-reboot della saga, con la scimmia Noa che prende il posto di Cesare nel suo difficile rapporto con gli umani non più specie dominante. Diretto da Wes Ball, il film ha raccolto altri 660.000 euro, raggiungendo i complessivi italiani 2.057.500. In tutto il mondo ha toccato i 237.540.000 dollari, per un costo di 160 milioni (fonte Variety). Tiene, anche se non è ancora entrato in zona di guadagni per i 20th Century Studios / Disney.

Entra al terzo posto l'horror Abigail, con 296.500 euro: nel film degli autori dei nuovi Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, sei delinquenti rapiscono una bambina per chiedere un riscatto da 50 milioni di dollari. Gli sventurati non sanno però che la piccola Abigail non è per niente indifesa... e per loro comincerà un inaspettato incubo. Negli USA era già uscito ad aprile, l'incasso mondiale è fino a questo momento di 39.842.000 dollari: secondo Variety ha avuto un budget sui 28 milioni, perciò curiosamente (essendo un horror, genere di solito molto economico) non si trova per ora in attivo.