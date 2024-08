Iddu: il trailer ufficiale del film di Grassadonia e Piazza in concorso al Festival di Venezia

News Cinema

Interpretato da Toni Servillo e Elio Germano, il film arriverà nei cinema italiani il 10 ottobre con 01 Distribution. Ecco trailer e trama ufficiali di Iddu.

Quando Fabio Grassadonia e Antonio Piazza hanno pensato per la prima volta a questo loro nuovo film, Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei grandi latitanti di mafia, cui è chiaramente il Matteo del loro film, ancora non era stato arrestato. Anche per questo, gli autori dichiarano che il loro è un film: "Liberamente ispirato a fatti accaduti. I personaggi che vi compaiono sono frutto però della fantasia degli autori. La realtà è un punto di partenza, non una destinazione".

Iddu è un nuovo affresco, tra stilizzazioni feticiste e tocchi di grottesco, che racconta la loro Sicilia, e attraverso la Sicilia tutto il nostro paese.

La storia che raccontano è la seguente:

Sicilia, primi anni 2000.

Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico quanto improbabile scambio epistolare con il latitante, del cui vuoto emotivo cerca d’approfittare. Un azzardo che con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta un certo rischio…