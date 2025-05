Ice Cream Man: Eli Roth promette che il suo nuovo horror sarà il più estremo

News Cinema

Con la sua etichetta The Horror Section, Eli Roth porterà al cinema Ice Cream Man, una storia originale che promette darà gli incubi a tutti.

A quanto pare, dopo Thanksgiving, Eli Roth ha deciso di tornare full time all'horror con cui lo avevamo conosciuto e ha annunciato da poco la creazione di una nuova casa di produzione, The Horror Section, con l'intenzione di fare film dell'orrore per il cinema senza compromessi e interferenze. Il primo prodotto di questa "covata malefica", ha detto, sarà un film intitolato Ice Cream Man. E sarà, promette, estremo.

Ice Cream Man: il nuovo corso horror di Eli Roth

Presentando Ice Cream Man, il gelataio, è stato detto che è "la storia di una idilliaca cittadina in estate, che si trasforma in follia quando un gelataio dà ai bambini dei dolci deliziosi con risultati orripilanti". Le riprese del film si svolgeranno questa estate in Canada ed Eli Roth ha dichiarato in proposito al film:

Ho questa idea da tantissimo tempo ma gli Studios erano troppo spaventati dalle mie prime stesure. Ora è il momento di spingermi oltre quanto abbia mai fatto con quello che penso sarà il mio film più spaventoso e folle fino ad oggi. Film come Ice Cream Man sono quelli per cui abbiamo creato The Horror Section, per fare eventi cinematografici non censurati e oltre i limiti per cui i fan dell'horror possano urlare per anni.

Una buona notizia per chi non ne può più degli horror addomesticati per adolescenti.